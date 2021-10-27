恋爱观与《恢单4Men》大不同！崔始源界线严谨：「我不外宿」、郑容和拒绝虚荣对象

《脱掉鞋子恢单4Men》这整集超好笑的～崔始源与郑容和都很认真回答，可是卓在勋每次都会笑出来，还一直调侃李常敏XD

近日推出新剧《酒鬼都市女人们》的崔始源，还有推出CNBLUE新辑的郑容和作客脱口秀《脱掉鞋子恢单4Men》（EP.12），两位单身男和四位恢单男可是展现了相当不同的恋爱观。

全体玩起恋爱Q&A，第一题「暧昧对象说『要来家里看Netflix』吗？你会如何？」，卓在勋说会先推迟，但想想觉得不对，便问崔始源为什么推迟，崔始源回答：「年纪越来越大，会变得更谨慎。我...我不外宿。」

（图源：YouTube@레알예능 스브스 截图）

崔始源话一出笑翻大家，卓在勋像抓到把柄般闹他：「不是啊，你看完就离开啊，谁叫你过夜？」不过，崔始源仍坚持会先推迟，和郑容和一样都觉得暧昧期要更加谨慎。

（图源：YouTube@레알예능 스브스 截图）

接著连续好几题问题，李常敏都被卓在勋攻击「没钱请客」，问到纪念日要不要送礼物时，卓在勋看著李常敏又说：「你连送礼物的钱都没有吗？」金俊昊跟著调侃：「打给熟人（借钱）不就好了？」

（图源：YouTube@레알예능 스브스 截图）

聊起「礼物」的价值观，郑容和认为是一种心意，「料理」也可以是种礼物。对於名牌包，郑容和直言：「如果有人要我买名牌包给他，我应该不会跟他交往。」卓在勋听了大笑，但郑容和相当真挚，坚决不喜欢开口要礼物的人，就算是交往关系也觉得会因此分手，崔始源在旁表示同意。

（图源：YouTube@레알예능 스브스 截图）

两位单身男和四位恢单男也许是因为世代差异，也许是因为经历不同，整个恋爱Q&A过程宛如辩论笑坏观众。有网友支持崔始源与郑容和严谨且不喜虚华的观念，不过也有人认为李常敏坚持尊严而请客很帅、为他的生活与爱情加油。

▼恋爱Q&A完整片段



（封面图源：YouTube@레알예능 스브스 截图）

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