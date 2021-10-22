《屍速列車》導演驚悚新作！劉亞仁、朴正民、金賢珠主演 Netflix《地獄公使》海報公開，11月19日上線！

Netflix 原創系列《地獄公使》改編自同名網路漫畫作品，由劉亞仁、朴正民、金賢珠、元貞兒主演。

講述地獄使者毫無預告就對人們進行地獄行宣告，發生的一系列超自然現象，以及趁著混亂復興的宗教團體「新真理會」和試圖查明事件真相的人交織在一起的故事。

今日（22日）公開兩款宣傳海報，展現至今爲止從未見過的「地獄使者」和被他告知並接受地獄行的人們，強烈的視覺效果吸引大家的視線。在「地獄使者」面前像受刑一樣燃燒著、在首爾市中心被「地獄使者」追趕的一名男子，恐怖又混亂的樣子，也讓人對劇情增添好奇心。



（圖源：Netflix 《地獄公使》官方海報）



（圖源：Netflix 《地獄公使》官方海報）

延尚昊導演表示：「從製作網絡漫畫的時候開始，就存在影像化的可能性。與《錐子》的崔圭石作家再次意氣相投，更加堅定了《地獄公使》的世界觀。」延相昊導演將通過對抗無法承受的超自然現象眾人的故事《地獄公使》，再次提出「我們生活的世界是什麼樣的世界，人類應該怎樣生活」的尖銳問題。



（圖源：YouTube@Netflix Asia截圖）



（圖源：YouTube@Netflix Asia截圖）

另外，《地獄公使》是由電影《屍速列車》、《謗法》的延尚昊導演執導，由導演和網路漫畫《地獄》崔圭石作家執筆，無論是導演和演員的陣容都很強大，相信有不少人都很期待吧？總共會有6集，確定在11月19日於 Netflix 上線。

（封面圖源：YouTube@Netflix Asia截圖＆Netflix 《地獄公使》官方海報）

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