《尸速列车》导演惊悚新作！刘亚仁、朴正民、金贤珠主演 Netflix《地狱公使》海报公开，11月19日上线！

Netflix 原创系列《地狱公使》改编自同名网路漫画作品，由刘亚仁、朴正民、金贤珠、元贞儿主演。

讲述地狱使者毫无预告就对人们进行地狱行宣告，发生的一系列超自然现象，以及趁著混乱复兴的宗教团体「新真理会」和试图查明事件真相的人交织在一起的故事。

今日（22日）公开两款宣传海报，展现至今爲止从未见过的「地狱使者」和被他告知并接受地狱行的人们，强烈的视觉效果吸引大家的视线。在「地狱使者」面前像受刑一样燃烧著、在首尔市中心被「地狱使者」追赶的一名男子，恐怖又混乱的样子，也让人对剧情增添好奇心。



（图源：Netflix 《地狱公使》官方海报）



（图源：Netflix 《地狱公使》官方海报）

延尚昊导演表示：「从制作网络漫画的时候开始，就存在影像化的可能性。与《锥子》的崔圭石作家再次意气相投，更加坚定了《地狱公使》的世界观。」延相昊导演将通过对抗无法承受的超自然现象众人的故事《地狱公使》，再次提出「我们生活的世界是什么样的世界，人类应该怎样生活」的尖锐问题。



（图源：YouTube@Netflix Asia截图）



（图源：YouTube@Netflix Asia截图）

另外，《地狱公使》是由电影《尸速列车》、《谤法》的延尚昊导演执导，由导演和网路漫画《地狱》崔圭石作家执笔，无论是导演和演员的阵容都很强大，相信有不少人都很期待吧？总共会有6集，确定在11月19日於 Netflix 上线。

（封面图源：YouTube@Netflix Asia截图＆Netflix 《地狱公使》官方海报）

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