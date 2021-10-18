大势演员K事件仍在发酵！定好的20日终映采访没音讯了，经纪公司断联！

人气剧《海岸村恰恰恰》圆满杀青，本来定好了男主角金宣虎的终映采访，对方却突然失联了。

《海岸村恰恰恰》由金宣虎和申敏儿联袂主演，成人爱情故事迷倒一大批粉丝，甜米露CP成了当下粉丝最喜欢的萤幕情侣。该剧於10月17日以12.7%的收视率画下了圆满的句号。



（图源：Facebook@tvN drama）

按照韩娱圈的业界惯例，一部剧终映之后演员们都会接受媒体采访，而这些采访也都是早早就敲定好时间的，金宣虎的采访就定在了10月20日。然而今天开始有韩国各大交流网站公开了一篇题为「大势演员K某是双面人，告发他厚脸皮的真面目」的长文，当中提及大势演员K某哄骗前女友打胎，人前人后两副面孔事情持续发酵，韩国各大媒体亦不断报导。其后一直和媒体们保持良好关系的经纪公司此时却突然失联了，这让更多民众起了疑心。



（图源：INSIGHT官网截图）

与此同时，今日（18日）又有娱乐记者出身的YouTuber李镇浩在自己的YouTube频道中开专题直指大势演员K某其实就是金宣虎，这让民众更加关注他的采访日程。



相关采访会照常进行，还是有变数，一切尚未得知。而对於采访失联一事，直到发稿为止，经纪公司也未作出任何回应。

（封面图源：YouTube@연예 뒤통령이진호）

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