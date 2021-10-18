《魷魚遊戲》1號老爺爺現實謙遜又知足！吳永秀演員《玩什麼好呢？》金句連發，句句撫慰人心

又想起爺爺在劇中玩遊戲滿足的模樣了呢！聽著吳永秀演員每一句話都能獲得療癒呢ㅠㅠ

《魷魚遊戲》在全世界爆紅，同時捧紅了鄭浩妍、魏河俊、阿努帕姆……等等演員，每個人邀約不斷，卻有那麼一位演員顯得神秘許多，他就是飾演「1號吳一男」的資深演員吳永秀。

吳永秀接下的首個電視節目邀約是《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢），EP.110他受劉在錫與美珠訪問可是金句連發，一字一句透露出內心非常富足，讓劉在錫、美珠與觀眾都深受洗禮。

「我這個年紀沒有什麼特別的，還是按照自己的方式生活」

被問到如果現實中拿到456億會想做什麼，吳永秀愣了幾秒才說想照顧周圍的人並捐獻社會。沒有任何為了自己的嗎？他回答：「我這個年紀沒有什麼特別的，還是按照自己的方式生活。」透露自己沒有佔有慾，只希望女兒過得安逸，並替妻子做到沒能做到的事情。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

「吳一男也跟我差不多，有人情味也有邪惡的一面，大家都一樣」

吳永秀說善惡每個人都有，只是差異的大小而已。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

「家人坐著一起吃飯，各聊各的，應該是最幸福的」

吳永秀認為人生最幸福的時刻就是和家人相處，家人不用多，能坐下來吃飯，孩子聊孩子的、爺爺聊爺爺的，就已足矣。一句話就可以感受吳永秀並不強求什麼，一家人能處在同個空間享受一餐的悠閒時光就夠了，並不一定要有什麼特別的互動。現在的他沒有什麼煩惱，倒是有些「憂慮」或說「期望」，因為還想和家人一起美滿的生活下去。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

「第二雖然輸了第一，不也贏了第三嗎？大家都是勝者」

這個社會常常為了勝利搶破頭，但吳永秀覺得真正的勝者是「對想做的事傾盡全力、使出內功，想要達到某種境界的人」。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

「無論大小，這一生我都得到了不少」

吳永秀一再說著自己並不貪心，「無論大小，這一生我都得到了不少」，現在的他反而會想把一切美好保留下來，他舉例說明：「看到山中美麗的花朵，年輕時會摘走，到我這個歲數，會讓它留在那裡維持原樣，然後再去欣賞。這和人生是一個道理，可是不簡單。」美珠聽著聽著默默流下淚來。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

「我最喜歡的韓文單詞是『美好』」

「我最喜歡的韓文單詞，是『美好』這個詞，『美好』的世界、『美好』的人、『美好』的社會……今天來到這裡，在美好的空間裡，與兩位美好的人度過了美好的時間。各位，祝你們度過美好的生活。」吳永秀最後如此祝福觀眾。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

《玩什麼好呢？》此集仍為同期綜藝節目收視之冠，AGB全韓收視率6.9%，瞬間最高收視率便落在吳永秀祝福觀眾的一句話，飆至8.9%。

（圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖）

YouTube官方剪輯影片目前已接近170萬觀看次數，留言高達1800多則，網友們多表達受到吳永秀的話語安慰，有人說自己和美珠一樣落淚，也有人表達自己老的時候也想像吳永秀那麼有智慧。「讓人哽咽的採訪，不，就像和真正的大人對話一樣。」「演技是名品，人品也是名品。」「因為喜歡美好而變得美好的吳永秀演員，我愛你，謝謝你。」「多虧了美好的長輩，度過了美好的時間。」……



（封面圖源：黃viu煲劇平台@《玩甚麼好呢》截圖、Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

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