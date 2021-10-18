《鱿鱼游戏》1号老爷爷现实谦逊又知足！吴永秀演员《玩什么好呢？》金句连发，句句抚慰人心

又想起爷爷在剧中玩游戏满足的模样了呢！听著吴永秀演员每一句话都能获得疗愈呢ㅠㅠ

《鱿鱼游戏》在全世界爆红，同时捧红了郑浩妍、魏河俊、阿努帕姆……等等演员，每个人邀约不断，却有那么一位演员显得神秘许多，他就是饰演「1号吴一男」的资深演员吴永秀。

吴永秀接下的首个电视节目邀约是《玩什么好呢？》（玩甚么好呢），EP.110他受刘在锡与美珠访问可是金句连发，一字一句透露出内心非常富足，让刘在锡、美珠与观众都深受洗礼。

「我这个年纪没有什么特别的，还是按照自己的方式生活」

被问到如果现实中拿到456亿会想做什么，吴永秀愣了几秒才说想照顾周围的人并捐献社会。没有任何为了自己的吗？他回答：「我这个年纪没有什么特别的，还是按照自己的方式生活。」透露自己没有占有欲，只希望女儿过得安逸，并替妻子做到没能做到的事情。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

「吴一男也跟我差不多，有人情味也有邪恶的一面，大家都一样」

吴永秀说善恶每个人都有，只是差异的大小而已。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

「家人坐著一起吃饭，各聊各的，应该是最幸福的」

吴永秀认为人生最幸福的时刻就是和家人相处，家人不用多，能坐下来吃饭，孩子聊孩子的、爷爷聊爷爷的，就已足矣。一句话就可以感受吴永秀并不强求什么，一家人能处在同个空间享受一餐的悠闲时光就够了，并不一定要有什么特别的互动。现在的他没有什么烦恼，倒是有些「忧虑」或说「期望」，因为还想和家人一起美满的生活下去。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

「第二虽然输了第一，不也赢了第三吗？大家都是胜者」

这个社会常常为了胜利抢破头，但吴永秀觉得真正的胜者是「对想做的事倾尽全力、使出内功，想要达到某种境界的人」。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

「无论大小，这一生我都得到了不少」

吴永秀一再说著自己并不贪心，「无论大小，这一生我都得到了不少」，现在的他反而会想把一切美好保留下来，他举例说明：「看到山中美丽的花朵，年轻时会摘走，到我这个岁数，会让它留在那里维持原样，然后再去欣赏。这和人生是一个道理，可是不简单。」美珠听著听著默默流下泪来。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

「我最喜欢的韩文单词是『美好』」

「我最喜欢的韩文单词，是『美好』这个词，『美好』的世界、『美好』的人、『美好』的社会……今天来到这里，在美好的空间里，与两位美好的人度过了美好的时间。各位，祝你们度过美好的生活。」吴永秀最后如此祝福观众。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

《玩什么好呢？》此集仍为同期综艺节目收视之冠，AGB全韩收视率6.9%，瞬间最高收视率便落在吴永秀祝福观众的一句话，飙至8.9%。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

YouTube官方剪辑影片目前已接近170万观看次数，留言高达1800多则，网友们多表达受到吴永秀的话语安慰，有人说自己和美珠一样落泪，也有人表达自己老的时候也想像吴永秀那么有智慧。「让人哽咽的采访，不，就像和真正的大人对话一样。」「演技是名品，人品也是名品。」「因为喜欢美好而变得美好的吴永秀演员，我爱你，谢谢你。」「多亏了美好的长辈，度过了美好的时间。」……



（封面图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图、Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

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