[有雷] 洪班長狠狠哭完迎接幸福花路吧～《海岸村恰恰恰》最終兩集虐到極點再讓大家甜到極點！（EP15-16完）

[有雷]雖然非常捨不得還是要告別公辰了！《海岸村恰恰恰》終於在本週揭開所有謎底，也送上一個帶有一點小遺憾但也稱得上是完美的Happy Ending。

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洪班長終於面對過往，愛他的惠珍總在身邊悉心安慰，終於可以安心睡覺不再做惡夢了！

《海岸村恰恰恰》本週最吸睛的就是公辰的最後兩大謎團揭曉，洪班長（金宣虎飾）冷不防地被副導都河打了一拳，原來他的父親曾是斗植任職資產公司的保全，想要投資而找上了斗植，雖然斗植已經請他量力而為並且應該投資風險較低的基金，不過保全大叔除了房子押金還賭上了貸款，遇上金融危機令他慘賠，無法接受事實只好選擇輕生。



（圖源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

斗植因當日太過忙碌而無法接聽大叔電話，聽見他輕生的消息，走路都走不穩還想開車過去探望，視他為親弟弟的大哥正宇，也就是照片中的男子，同時也是他的主管，決定自己來開車與斗植一起前往，但不幸在路上遭遇交通事故，正宇當場送命，獨活的斗植則無法原諒自己。也曾想過從橋上跳下，但當時的斗植卻接到了坎離奶奶的簡訊，錯字連篇的奶奶說自己來到首爾，帶了點小菜想與斗植見面，奶奶與公辰，拉回了當時絕望到底的斗植。



（圖源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

洪班長一口氣說完了自己的故事，惠珍終於了解這些傷痛，要前往祭拜正宇哥哥時遇見了帶著孩子的正宇太太，失去心愛的人固然痛苦，但她也撐了過來，勉勵斗植也該原諒自己，為自己而活，斗植彷彿再見到了正宇，真正解開了心中的痛苦糾結。



（圖源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

此時最開心的應該是坎離奶奶，不過她卻不能親眼看見斗植擁有幸福，在她離去後，惠珍才在冰箱中發現玉米下藏著一封手寫信，是奶奶擔心斗植再次封閉自己，「你就像我的兒子，也是我的孫子」字字句句看哭了斗植與惠珍，面對死別，沒有人能夠駕輕就熟。也如同惠珍所說，失去心愛的人就得徹底傷心一次，否則傷痛會佈滿全身最後大爆發，所以她能做的就是緊緊擁抱痛哭的斗植。



（圖源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

公辰最後一個謎團，樂透的得主其實就是警察銀哲。他選擇把這個祕密告訴女朋友美善，不過銀哲有著寬大的心胸，大部分的金額都選擇做善事捐獻，讓美善大讚他是完美的男人。池PD也終於知道自己不能失去王作家這位神隊友，在斗植的鼓勵之下提起勇氣表達自己的心，於是又多了一對CP產生。



（圖源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

惠珍與洪班長的戀情在解開謎底之後更升溫，一刻都不願意分開，惠珍決定不再讓洪班長孤單，要成為他的家人。主動在兩人初次見面的沙灘上展開求婚宣言，不過斗植其實也早有準備，努力存錢買回了惠珍心愛的那條項鍊，開始計劃著兩個人的未來，從暱稱到家事公約，到小朋友也能放心觀賞的床戲，看得觀眾們也嘴角上揚了！

《海岸村恰恰恰》這段期間帶給觀眾們許多療癒心情，就像惠珍捨不得離開公辰，相信大家也好捨不得送走這群可愛的村民們！

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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