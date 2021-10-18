[有雷] 洪班长狠狠哭完迎接幸福花路吧～《海岸村恰恰恰》最终两集虐到极点再让大家甜到极点！（EP15-16完）

[有雷]虽然非常舍不得还是要告别公辰了！《海岸村恰恰恰》终於在本周揭开所有谜底，也送上一个带有一点小遗憾但也称得上是完美的Happy Ending。

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洪班长终於面对过往，爱他的惠珍总在身边悉心安慰，终於可以安心睡觉不再做恶梦了！

《海岸村恰恰恰》本周最吸睛的就是公辰的最后两大谜团揭晓，洪班长（金宣虎饰）冷不防地被副导都河打了一拳，原来他的父亲曾是斗植任职资产公司的保全，想要投资而找上了斗植，虽然斗植已经请他量力而为并且应该投资风险较低的基金，不过保全大叔除了房子押金还赌上了贷款，遇上金融危机令他惨赔，无法接受事实只好选择轻生。



（图源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

斗植因当日太过忙碌而无法接听大叔电话，听见他轻生的消息，走路都走不稳还想开车过去探望，视他为亲弟弟的大哥正宇，也就是照片中的男子，同时也是他的主管，决定自己来开车与斗植一起前往，但不幸在路上遭遇交通事故，正宇当场送命，独活的斗植则无法原谅自己。也曾想过从桥上跳下，但当时的斗植却接到了坎离奶奶的简讯，错字连篇的奶奶说自己来到首尔，带了点小菜想与斗植见面，奶奶与公辰，拉回了当时绝望到底的斗植。



（图源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

洪班长一口气说完了自己的故事，惠珍终於了解这些伤痛，要前往祭拜正宇哥哥时遇见了带著孩子的正宇太太，失去心爱的人固然痛苦，但她也撑了过来，勉励斗植也该原谅自己，为自己而活，斗植彷佛再见到了正宇，真正解开了心中的痛苦纠结。



（图源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

此时最开心的应该是坎离奶奶，不过她却不能亲眼看见斗植拥有幸福，在她离去后，惠珍才在冰箱中发现玉米下藏著一封手写信，是奶奶担心斗植再次封闭自己，「你就像我的儿子，也是我的孙子」字字句句看哭了斗植与惠珍，面对死别，没有人能够驾轻就熟。也如同惠珍所说，失去心爱的人就得彻底伤心一次，否则伤痛会布满全身最后大爆发，所以她能做的就是紧紧拥抱痛哭的斗植。



（图源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

公辰最后一个谜团，乐透的得主其实就是警察银哲。他选择把这个秘密告诉女朋友美善，不过银哲有著宽大的心胸，大部分的金额都选择做善事捐献，让美善大赞他是完美的男人。池PD也终於知道自己不能失去王作家这位神队友，在斗植的鼓励之下提起勇气表达自己的心，於是又多了一对CP产生。



（图源:Netflix@《海岸村恰恰恰》截图）

惠珍与洪班长的恋情在解开谜底之后更升温，一刻都不愿意分开，惠珍决定不再让洪班长孤单，要成为他的家人。主动在两人初次见面的沙滩上展开求婚宣言，不过斗植其实也早有准备，努力存钱买回了惠珍心爱的那条项炼，开始计划著两个人的未来，从昵称到家事公约，到小朋友也能放心观赏的床戏，看得观众们也嘴角上扬了！

《海岸村恰恰恰》这段期间带给观众们许多疗愈心情，就像惠珍舍不得离开公辰，相信大家也好舍不得送走这群可爱的村民们！

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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