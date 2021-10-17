《帶輪子的家3》一家人情境劇原來是這樣來的！孔明喊李荷妮媽媽，選金熙元當爸爸

孔明一句口誤，衍生了演不完的情境劇XDD

《帶輪子的家3》EP.1已於14日開播，與孔明合作《炸雞特攻隊》（雞不可失）結緣的李荷妮擔任首位嘉賓登場！所有人在過程中上演了「一家人」情境劇，到底是怎麼回事呢？

大家都知道孔明和李荷妮感情很好，也曾自稱是李荷妮的孩子，結果在摘南瓜葉的時候，他誤喊李荷妮媽媽：「行了行了『媽媽』。」話一出自己也嚇到，其他人笑了。

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

成東鎰就利用機會詢問孔明對他與金熙元（金希沅）的第一印象：「就說熙元和我，讓你定一個爸爸的話，你選誰？希望誰當你爸爸？」金熙元跟成東鎰都頗有信心。

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

成東鎰還加碼用劇中形象影響孔明選擇：「如果看目前為止的電視劇或電影中的角色，希望誰是爸爸？喜歡拿鐵管(?)的爸爸，還是喜歡和孩子一起哭的爸爸？你來決定吧！很隨意的。」

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

結果孔明選了金熙元，成東鎰轉身就要走人，孔明上前抱住成東鎰（原來EP.1預告裡的亮點畫面是這樣來的啊～）。另一邊金熙元掩不住喜悅，馬上當起爸爸接手「媽媽」手中的南瓜葉，李荷妮也順應情勢改口金熙元：「老公──」

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

情境劇還沒完，下集EP.2預告中，李荷妮和金熙元你一句我一句：「老公你吃這個了嗎？我也放進大伯（成東鎰）房間裡的雪櫃了。」「現在得替哥哥裝上暖氣啊，因為發燒了。」

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

兒子孔明在旁邊很無奈：「這要（演）到什麼時候啊？」大伯也說：「真的亂七八糟呢，關係設定。」

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

李荷妮為了安撫生氣的大伯準備茶飲，在找尋裝飾的花朵時，老公金熙元冷不防撩一句：「妳不是花嗎？」現場氣氛沸騰，大伯：「那就差不多了啊，緊急發表（結婚訊息）吧！」

（圖源：黃viu煲劇平台@《帶輪子的家3》截圖）

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（封面圖源：YouTube@tvN 截圖）

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