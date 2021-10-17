《带轮子的家3》一家人情境剧原来是这样来的！孔明喊李荷妮妈妈，选金熙元当爸爸

孔明一句口误，衍生了演不完的情境剧XDD

《带轮子的家3》EP.1已於14日开播，与孔明合作《炸鸡特攻队》（鸡不可失）结缘的李荷妮担任首位嘉宾登场！所有人在过程中上演了「一家人」情境剧，到底是怎么回事呢？

大家都知道孔明和李荷妮感情很好，也曾自称是李荷妮的孩子，结果在摘南瓜叶的时候，他误喊李荷妮妈妈：「行了行了『妈妈』。」话一出自己也吓到，其他人笑了。

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

成东镒就利用机会询问孔明对他与金熙元（金希沅）的第一印象：「就说熙元和我，让你定一个爸爸的话，你选谁？希望谁当你爸爸？」金熙元跟成东镒都颇有信心。

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

成东镒还加码用剧中形象影响孔明选择：「如果看目前为止的电视剧或电影中的角色，希望谁是爸爸？喜欢拿铁管(?)的爸爸，还是喜欢和孩子一起哭的爸爸？你来决定吧！很随意的。」

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

结果孔明选了金熙元，成东镒转身就要走人，孔明上前抱住成东镒（原来EP.1预告里的亮点画面是这样来的啊～）。另一边金熙元掩不住喜悦，马上当起爸爸接手「妈妈」手中的南瓜叶，李荷妮也顺应情势改口金熙元：「老公――」

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

情境剧还没完，下集EP.2预告中，李荷妮和金熙元你一句我一句：「老公你吃这个了吗？我也放进大伯（成东镒）房间里的雪柜了。」「现在得替哥哥装上暖气啊，因为发烧了。」

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

儿子孔明在旁边很无奈：「这要（演）到什么时候啊？」大伯也说：「真的乱七八糟呢，关系设定。」

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

李荷妮为了安抚生气的大伯准备茶饮，在找寻装饰的花朵时，老公金熙元冷不防撩一句：「你不是花吗？」现场气氛沸腾，大伯：「那就差不多了啊，紧急发表（结婚讯息）吧！」

（图源：黄viu煲剧平台@《带轮子的家3》截图）

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（封面图源：YouTube@tvN 截图）

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