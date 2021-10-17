【K社韓文小百科】《魷魚遊戲》帥警魏河俊姓名漢字翻譯竟然有三種！哪個最符合他的氣質呢～

Netflix的一部《魷魚遊戲》真的帶火了很多人。

從李政宰、朴海秀，到鄭好娟、吳永洙，但凡戲份超過一半劇情的演員都收穫了超高話題度。 而劇裡飾演臥底警察的魏河俊，更是一戰成名、圈粉無數，就連孔劉和李秉憲這次恐怕都要退讓一步啦！明明是警察，非要偽裝成服務生，帥氣狠狠戳進了觀眾的心中。



今天我們是來討論魏河俊有多帥嗎？ 絕對不是，要說的是他的漢字名，大家都知道韓國人的姓名都有對應的漢字，魏河俊也不例外，雖然這只是他的藝名，但不妨礙被翻譯成漢字。 在魏河俊還沒有太多關注度的時候，中文媒體一般將「위하준」翻譯成「魏河俊」，對應的漢字都是最常用的翻譯，簡單還好記。



不過在Netflix的版本中，用的則是「魏嘏雋」！好傢伙，中間這個字是什麼？ 「嘏」還是個多音字，音同「古」或「假」，讀「古」時有「福」的意思。 「雋」音同「俊」，有「聰穎」的意思，用這兩個字取名字寓意十分的好。而在韓國的NAMOO WIKI百科中，「위하준」被翻譯成了「魏化儁」，有著「成為才華橫溢、實力超群之人」的美好含義。



魏河俊、魏嘏雛、魏化儁，大家覺得哪一個漢字名最符合他的氣質呢？



（封面圖源：IG@wi__wi__wi、@netflixkr）

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