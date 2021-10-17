【K社韩文小百科】《鱿鱼游戏》帅警魏河俊姓名汉字翻译竟然有三种！哪个最符合他的气质呢～

Netflix的一部《鱿鱼游戏》真的带火了很多人。

从李政宰、朴海秀，到郑好娟、吴永洙，但凡戏份超过一半剧情的演员都收获了超高话题度。 而剧里饰演卧底警察的魏河俊，更是一战成名、圈粉无数，就连孔刘和李秉宪这次恐怕都要退让一步啦！明明是警察，非要伪装成服务生，帅气狠狠戳进了观众的心中。



今天我们是来讨论魏河俊有多帅吗？ 绝对不是，要说的是他的汉字名，大家都知道韩国人的姓名都有对应的汉字，魏河俊也不例外，虽然这只是他的艺名，但不妨碍被翻译成汉字。 在魏河俊还没有太多关注度的时候，中文媒体一般将「위하준」翻译成「魏河俊」，对应的汉字都是最常用的翻译，简单还好记。



不过在Netflix的版本中，用的则是「魏嘏隽」！好家伙，中间这个字是什么？ 「嘏」还是个多音字，音同「古」或「假」，读「古」时有「福」的意思。 「隽」音同「俊」，有「聪颖」的意思，用这两个字取名字寓意十分的好。而在韩国的NAMOO WIKI百科中，「위하준」被翻译成了「魏化儁」，有著「成为才华横溢、实力超群之人」的美好含义。



魏河俊、魏嘏雏、魏化儁，大家觉得哪一个汉字名最符合他的气质呢？



（封面图源：IG@wi__wi__wi、@netflixkr）

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