朴恩斌&路雲古裝宮廷戀愛劇《戀慕》今日開播！三大看點提前看

KBS全新古裝月火劇《戀慕》將在今晚播出第一集，女扮男裝的王世子與老師展開秘密宮中戀情，這設定讓人非常想看！#戀慕 #路雲 #朴恩斌

《戀慕》改編自人氣同名漫畫，因為是女孩就被拋棄的李輝在雙胞胎哥哥去世後女扮男裝、頂替王世子的位置，並與圍繞著她身邊的花美男們展開秘密、浪漫又驚險刺激的宮中愛情故事。 本月8日的發佈會上，兩位主演朴恩斌和路雲分享了對於角色和故事的理解，可謂熟悉之中又帶有新鮮感。



看點一：獨特的角色設定

「李輝」是女扮男裝的王世子，外表美麗冷峻、文武實力出眾，但不僅從不表露感情，甚至禁止別人靠近她5步以內的距離。 為了讓表演更有說服力，朴恩斌用心分析了李輝的個性和生活軌跡：「比起對性別本身的二分法思考，更注重於讓她作為男人成長的模樣看起來自然。 」



「鄭至韻」是李輝的老師兼初戀，司憲府家的兒子、科舉及第的人才，擁有帥氣臉龐和暴走個性，既是韌勁、執著、膽量的朝鮮男子漢，又是虛虛實實、悠然自得、天生的樂觀主義者，但內心也有不為人知的傷痛。 路雲表示會著重詮釋出他立體豐富的內心層次。





看點二：顛覆傳統戀愛劇套路

李輝和鄭至韻在宮中相遇，逐漸展開「愛慕王、被王愛慕」的命運。 朴恩斌表示：「兩個人原本自然地維持普通關係，某個瞬間開始因為身份的差異而錯位，原先熟悉的狀況和關係也全部隨之顛覆，帶來全新的趣味性。 」



看點三：身份性格的巨大差距

握有國家最高權力的王世子和侍奉王世子的老師，隱藏女性身份、和身邊所有人劃清界限的李輝，以及無法遵守「禁止接近5步以內」規則的至韻，兩個人從身份到性格都完全不同，令他們的戀情註定既浪漫又淒美。 製作組表示：「李輝和至韻作為王與臣子、男人與男人相遇，隨著感情變化展開《戀慕》獨有的顛覆關係浪漫劇情，充滿秋季感性。 」



《戀慕》將在今晚10點30分（韓國時間）播出第一集，每週一二更新，海外觀眾可通過Netflix同步追劇！



（封面圖源：IG@kbsdrama）

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