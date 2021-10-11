朴恩斌&路云古装宫廷恋爱剧《恋慕》今日开播！三大看点提前看

KBS全新古装月火剧《恋慕》将在今晚播出第一集，女扮男装的王世子与老师展开秘密宫中恋情，这设定让人非常想看！#恋慕 #路云 #朴恩斌

《恋慕》改编自人气同名漫画，因为是女孩就被抛弃的李辉在双胞胎哥哥去世后女扮男装、顶替王世子的位置，并与围绕著她身边的花美男们展开秘密、浪漫又惊险刺激的宫中爱情故事。 本月8日的发布会上，两位主演朴恩斌和路云分享了对於角色和故事的理解，可谓熟悉之中又带有新鲜感。



看点一：独特的角色设定

「李辉」是女扮男装的王世子，外表美丽冷峻、文武实力出众，但不仅从不表露感情，甚至禁止别人靠近她5步以内的距离。 为了让表演更有说服力，朴恩斌用心分析了李辉的个性和生活轨迹：「比起对性别本身的二分法思考，更注重於让她作为男人成长的模样看起来自然。 」



「郑至韵」是李辉的老师兼初恋，司宪府家的儿子、科举及第的人才，拥有帅气脸庞和暴走个性，既是韧劲、执著、胆量的朝鲜男子汉，又是虚虚实实、悠然自得、天生的乐观主义者，但内心也有不为人知的伤痛。 路云表示会著重诠释出他立体丰富的内心层次。





看点二：颠覆传统恋爱剧套路

李辉和郑至韵在宫中相遇，逐渐展开「爱慕王、被王爱慕」的命运。 朴恩斌表示：「两个人原本自然地维持普通关系，某个瞬间开始因为身份的差异而错位，原先熟悉的状况和关系也全部随之颠覆，带来全新的趣味性。 」



看点三：身份性格的巨大差距

握有国家最高权力的王世子和侍奉王世子的老师，隐藏女性身份、和身边所有人划清界限的李辉，以及无法遵守「禁止接近5步以内」规则的至韵，两个人从身份到性格都完全不同，令他们的恋情注定既浪漫又凄美。 制作组表示：「李辉和至韵作为王与臣子、男人与男人相遇，随著感情变化展开《恋慕》独有的颠覆关系浪漫剧情，充满秋季感性。 」



《恋慕》将在今晚10点30分（韩国时间）播出第一集，每周一二更新，海外观众可通过Netflix同步追剧！



（封面图源：IG@kbsdrama）

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