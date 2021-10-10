《魷魚遊戲》導演鬆口了！如果有第二季，會想描述「假面男」、「臥底警察」與「西裝男」的故事

《魷魚遊戲》導演鬆口了！如果有第二季，會想描述「假面男」、「臥底警察」與「西裝男」的故事

韓劇   2021年10月10日   星期日12:37   MiJimin   24

如果第二季順利成真，大家最想看到哪一個角色出現呢？（必須是臥底警察！西裝男也是帥過頭了～XD）

在全球獲得了火爆人氣的韓劇《魷魚遊戲》中，導演黃東赫透過CNN的採訪，聊到了關於第二季的想法，引發了熱烈的討論度。

（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

導演提到：如果拍第二季的話會想留一個空間，把還沒有描繪的角色故事寫進去，像是假面男「李炳憲」的過去、臥底警察黃俊昊「魏河俊/魏嘏雋」的故事、兄弟之間的事、包裡放著畫片到處走的西裝男「孔劉」的故事。這些東西在第一季都沒有進行說明，所以第二季想寫那部份的內容。

（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）


（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

導演還表示：自己編劇、製作、指導的規模太大、事情太多了，一想到要拍第二季就感到非常擔心。雖然很多人提到希望《魷魚遊戲》出第二季，但目前都無法有肯定的答案，我個人也在苦惱中。早先也有報導過導演因為壓力之大，掉了6顆牙齒的事件。

（圖源：CNN@採訪黃東赫導演截圖）

如果第二季成真的話，大家最想看到哪一個角色出現呢？

（封面圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖）

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留言/評論
  • 當然是孔劉😍😍😍
    3小時前
  • 孔劉不是上屍速列車了嗎🤣
    2小時前
  • 不是李秉憲都好
    2小時前
  • 為了看孔劉才看的😂
    2小時前
  • 只有孔劉❤
    2小時前
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