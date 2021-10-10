tvN 15週年人氣票選結果：《請回答1988》劇終逾5年仍屹立不搖坐擁冠軍！綜藝由《劉QUIZ》奪魁

戲劇與綜藝各公布了前15名，快來看看你投票的喜愛節目有無上榜～！

tvN今年邁入第15週年，上月舉辦了人氣節目票選，昨公布了結果，由2015年底推出、已劇終超過5年的經典之作《請回答1988》拿下戲劇榜首，綜藝則是《劉QUIZ ON THE BLOCK》。



（編按：tvN 15週年票選活動，是預先選出39部戲劇與35部綜藝，讓觀眾從中挑選最喜歡的作品，戲劇與綜藝各選5部。）

2015年開播的《請回答1988》，以1988年為背景，講述了五個家庭、一群年輕人的成長史，不僅在韓國觀眾內心視為經典，在全球人氣也很高，結局之後仍不時被翻出來討論。此次拿下tvN 15週年人氣第一戲劇，名副其實。

（圖源：tvN官網截圖）

由「國民MC」劉在錫與曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，作為傾聽市井小民心聲的節目，2018年開播以來就一直廣受觀眾喜愛，收視率也連年有所突破。這次票選中，《劉QUIZ》擊敗了tvN推出多年的招牌綜藝《新西遊記》與《一日三餐》，可見魅力驚人。

（圖源：IG@youquizontheblock）

《新西遊記》與《一日三餐》被《劉QUIZ ON THE BLOCK》擠下，分別落到二、三名，戲劇第二第三則是第2季剛完結的《機智醫生生活》及2016年金銀淑編劇寫下的神作《孤單又燦爛的神－鬼怪》。

（圖源：FB@tvnbros、FB@tvN3meals ）

（圖源：tvN官網截圖）

榜上其餘14部戲劇與綜藝作品，依照名次如下。

戲劇Top 4、Top5：《男朋友》、《青春紀錄》

（圖源：TVING官網截圖）

戲劇Top 6～Top 10：《Signal信號》、《黑道律師文森佐》、《德魯納酒店》、《百日的郎君》、《愛的迫降》

（圖源：TVING官網截圖）

戲劇Top 11～Top 15：《秘密森林》、《我的大叔》、《機智牢房生活》、《無禮的英愛小姐》、《WWW：請輸入檢索詞》

（圖源：TVING官網截圖）

綜藝Top 4、Top5：《驚人的星期六》、《大逃出》

（圖源：TVING官網截圖）

綜藝Top 6～Top 10：《花漾爺爺》、《第六感》、《尹食堂》&《尹STAY》、《帶輪子的家》、《懂也沒用的神祕雜學辭典》

（圖源：TVING官網截圖）

綜藝Top 11～Top 15：《偶然成為社長》、《問題的男人》、《西班牙寄宿》、《The Genius》、《姜食堂》&《麻浦帥小子》等《新西遊記》衍生節目

（圖源：TVING官網截圖）

（封面圖源：tvN官網截圖、IG@tvn_joy）

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