《鱿鱼游戏》导演松口了！如果有第二季，会想描述「假面男」、「卧底警察」与「西装男」的故事

如果第二季顺利成真，大家最想看到哪一个角色出现呢？（必须是卧底警察！西装男也是帅过头了～XD）

在全球获得了火爆人气的韩剧《鱿鱼游戏》中，导演黄东赫透过CNN的采访，聊到了关於第二季的想法，引发了热烈的讨论度。



（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

导演提到：如果拍第二季的话会想留一个空间，把还没有描绘的角色故事写进去，像是假面男「李炳宪」的过去、卧底警察黄俊昊「魏河俊/魏嘏隽」的故事、兄弟之间的事、包里放著画片到处走的西装男「孔刘」的故事。这些东西在第一季都没有进行说明，所以第二季想写那部份的内容。



（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）



（图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

导演还表示：自己编剧、制作、指导的规模太大、事情太多了，一想到要拍第二季就感到非常担心。虽然很多人提到希望《鱿鱼游戏》出第二季，但目前都无法有肯定的答案，我个人也在苦恼中。早先也有报导过导演因为压力之大，掉了6颗牙齿的事件。



（图源：CNN@采访黄东赫导演截图）

如果第二季成真的话，大家最想看到哪一个角色出现呢？

（封面图源：Netflix@《鱿鱼游戏》截图）

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