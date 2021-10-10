《帶輪子的家3》首位嘉賓是李荷妮！和孔明根本親姐弟，還自然喊起金希沅「老公～」

《雞不可失》姐弟檔又來啦！李荷妮看起來超融入的，完全一家人啊！

tvN實境節目《帶輪子的家》來到第3季，日前也正式公開了首位嘉賓為李荷妮！

《帶輪子的家3》裡的「三兄弟」，除了大哥成東鎰與二哥金希沅不變之外，孔明將成為新老么加入陣容。這全新組合將繼續拖著微屋到韓國各地紮營，觀眾一樣能欣賞優美的風景療癒心靈，也能看看三兄弟與嘉賓在紮營過程會擦出什麼樣的趣味火花。

（圖源：FB@cjtvngo）

首位嘉賓是正在電視劇《One the Woman》努力扮演好雙面間諜的李荷妮，她可是老么孔明在電影《雞不可失》（炸雞特攻隊）結緣的親近姐姐。前不久，孔明才在另一檔節目自稱是李荷妮的孩子呢！（延伸閱讀：‎孔明與「姜曉」鄭浩妍堪稱是她的孩子！李荷妮未正式出演《全知干預視角》卻美談遠播‎）



預告中，李荷妮用她一貫的爽朗聲音現身：「孔明──」孔明即飛奔到姐姐身邊，兩人親近的擁抱了一下，後續兩人相處打打鬧鬧的，宛如親姐弟呀！李荷妮不只和孔明相處自然，和成東鎰與金希沅也很快就成為家人般，甚至搞笑喊著金希沅「老公」。

（圖源：YouTube@tvN）

《帶輪子的家3》14日晚間8點40分於tvN首播，喜歡《帶輪子的家》或是李荷妮的觀眾別錯過啦！

▼《帶輪子的家3》預告







（封面圖源：YouTube@tvN）

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