《带轮子的家3》首位嘉宾是李荷妮！和孔明根本亲姐弟，还自然喊起金希沅「老公～」

《鸡不可失》姐弟档又来啦！李荷妮看起来超融入的，完全一家人啊！

tvN实境节目《带轮子的家》来到第3季，日前也正式公开了首位嘉宾为李荷妮！

《带轮子的家3》里的「三兄弟」，除了大哥成东镒与二哥金希沅不变之外，孔明将成为新老么加入阵容。这全新组合将继续拖著微屋到韩国各地扎营，观众一样能欣赏优美的风景疗愈心灵，也能看看三兄弟与嘉宾在扎营过程会擦出什么样的趣味火花。

（图源：FB@cjtvngo）

首位嘉宾是正在电视剧《One the Woman》努力扮演好双面间谍的李荷妮，她可是老么孔明在电影《鸡不可失》（炸鸡特攻队）结缘的亲近姐姐。前不久，孔明才在另一档节目自称是李荷妮的孩子呢！（延伸阅读：‎孔明与「姜晓」郑浩妍堪称是她的孩子！李荷妮未正式出演《全知干预视角》却美谈远播‎）



预告中，李荷妮用她一贯的爽朗声音现身：「孔明――」孔明即飞奔到姐姐身边，两人亲近的拥抱了一下，后续两人相处打打闹闹的，宛如亲姐弟呀！李荷妮不只和孔明相处自然，和成东镒与金希沅也很快就成为家人般，甚至搞笑喊著金希沅「老公」。

（图源：YouTube@tvN）

《带轮子的家3》14日晚间8点40分於tvN首播，喜欢《带轮子的家》或是李荷妮的观众别错过啦！

▼《带轮子的家3》预告







（封面图源：YouTube@tvN）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻