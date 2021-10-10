tvN 15周年人气票选结果：《请回答1988》剧终逾5年仍屹立不摇坐拥冠军！综艺由《刘QUIZ》夺魁

戏剧与综艺各公布了前15名，快来看看你投票的喜爱节目有无上榜～！

tvN今年迈入第15周年，上月举办了人气节目票选，昨公布了结果，由2015年底推出、已剧终超过5年的经典之作《请回答1988》拿下戏剧榜首，综艺则是《刘QUIZ ON THE BLOCK》。



（编按：tvN 15周年票选活动，是预先选出39部戏剧与35部综艺，让观众从中挑选最喜欢的作品，戏剧与综艺各选5部。）

2015年开播的《请回答1988》，以1988年为背景，讲述了五个家庭、一群年轻人的成长史，不仅在韩国观众内心视为经典，在全球人气也很高，结局之后仍不时被翻出来讨论。此次拿下tvN 15周年人气第一戏剧，名副其实。

（图源：tvN官网截图）

由「国民MC」刘在锡与曹世镐主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》，作为倾听市井小民心声的节目，2018年开播以来就一直广受观众喜爱，收视率也连年有所突破。这次票选中，《刘QUIZ》击败了tvN推出多年的招牌综艺《新西游记》与《一日三餐》，可见魅力惊人。

（图源：IG@youquizontheblock）

《新西游记》与《一日三餐》被《刘QUIZ ON THE BLOCK》挤下，分别落到二、三名，戏剧第二第三则是第2季刚完结的《机智医生生活》及2016年金银淑编剧写下的神作《孤单又灿烂的神－鬼怪》。

（图源：FB@tvnbros、FB@tvN3meals ）

（图源：tvN官网截图）

榜上其余14部戏剧与综艺作品，依照名次如下。

戏剧Top 4、Top5：《男朋友》、《青春纪录》

（图源：TVING官网截图）

戏剧Top 6～Top 10：《Signal信号》、《黑道律师文森佐》、《德鲁纳酒店》、《百日的郎君》、《爱的迫降》

（图源：TVING官网截图）

戏剧Top 11～Top 15：《秘密森林》、《我的大叔》、《机智牢房生活》、《无礼的英爱小姐》、《WWW：请输入检索词》

（图源：TVING官网截图）

综艺Top 4、Top5：《惊人的星期六》、《大逃出》

（图源：TVING官网截图）

综艺Top 6～Top 10：《花漾爷爷》、《第六感》、《尹食堂》&《尹STAY》、《带轮子的家》、《懂也没用的神秘杂学辞典》

（图源：TVING官网截图）

综艺Top 11～Top 15：《偶然成为社长》、《问题的男人》、《西班牙寄宿》、《The Genius》、《姜食堂》&《麻浦帅小子》等《新西游记》衍生节目

（图源：TVING官网截图）

（封面图源：tvN官网截图、IG@tvn_joy）

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