「國民孝子」SJ銀赫美談又一發～9年來都開平價車，卻願意豪擲2000萬與家人旅遊

銀赫對於家人都很大方付出呢！

《認識的哥哥》EP.300邀請到Super Junior-D&E以及Trot歌手永卓與李燦元，銀赫在節目上就聊到了自己的愛車，美談再加一樁。

識哥高校轉學申請書上，銀赫在「未來志向」那欄寫上了「早安妖精」，原來和自己的愛車有關係。銀赫兩個月前在個人YouTube頻道上介紹了自己的愛車「Good Morning」，由於是韓國國產的平價車款，引發網友熱論，認為銀赫賺那麼多錢卻很節儉不容易。更難得的是，銀赫花在父母身上卻不心疼，給父母開的是名車，在大眾眼裡更是好感度上升。（按：一般認為平價車安全性相對較低，網友一面稱讚銀赫節儉一面擔心銀赫，同時稱讚他顧及父母安全）

（圖：iQiYi@《認識的哥哥》截圖）

（延伸閱讀：‎Super Junior銀赫捨保時捷開KIA Morning，網友：「這才是真正的Flex」）

銀赫說自己因公開了「Good Morning」，被好幾家汽車公司找上門代言，不過他強調自己並非節儉才開平價車，是因為「便利」，並用生動的模仿引擎聲：「開跑車引擎要轟隆隆才帥，可是在韓國（首爾市區）轟一下就要煞車、轟一下就要煞車……」

（圖：iQiYi@《認識的哥哥》截圖）

問他現在開銷最大都花在哪，他回答旅行：「我規劃的旅行經費，範圍最多到200萬韓元。」話一出讓旁人都張大嘴了。他解釋自己會和家人一起出遊，覺得既然去了就會好好享受、好好血拼。（按：2000萬韓元約47萬台幣；13萬港幣）

（圖：iQiYi@《認識的哥哥》截圖）

銀赫此次在《認識的哥哥》發表的金錢觀再次成了韓網討論話題，不少網友表示或羨慕，留言包括：「會花錢啊，不在意別人的眼光，投資自己認為有價值的東西才是明智的」、「真正的Flex，我也想在旅行上花很多錢」、「比起那些能力不足卻分期買二手進口車的窮光蛋，看到銀赫心裡很舒暢」。

看見銀赫對於家人花在家人身上絲毫不手軟，也有網友說：「很明智啊，很愛護家人」、「金錢觀很清楚，花的時候很懂花」、「花在跟家人一起累積回憶很棒」、「在家人身上給予最大的花費彈性，酷！」、「銀赫真的很善良，以家庭為重、腳踏實地」。（留言均來自‎theqoo熱帖‎以及以下影片）

▼節目相關片段



Super Junior-D&E以及Trot歌手永卓與李燦元出演的片段還沒結束唷！今晚《認識的哥哥》播出的EP.301延續EP.300內容！



（圖：iQiYi@《認識的哥哥》截圖）

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