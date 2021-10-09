「国民孝子」SJ银赫美谈又一发～9年来都开平价车，却愿意豪掷2000万与家人旅游

银赫对於家人都很大方付出呢！

《认识的哥哥》EP.300邀请到Super Junior-D&E以及Trot歌手永卓与李灿元，银赫在节目上就聊到了自己的爱车，美谈再加一桩。

识哥高校转学申请书上，银赫在「未来志向」那栏写上了「早安妖精」，原来和自己的爱车有关系。银赫两个月前在个人YouTube频道上介绍了自己的爱车「Good Morning」，由於是韩国国产的平价车款，引发网友热论，认为银赫赚那么多钱却很节俭不容易。更难得的是，银赫花在父母身上却不心疼，给父母开的是名车，在大众眼里更是好感度上升。（按：一般认为平价车安全性相对较低，网友一面称赞银赫节俭一面担心银赫，同时称赞他顾及父母安全）

（图：iQiYi@《认识的哥哥》截图）

（延伸阅读：‎Super Junior银赫舍保时捷开KIA Morning，网友：「这才是真正的Flex」）

银赫说自己因公开了「Good Morning」，被好几家汽车公司找上门代言，不过他强调自己并非节俭才开平价车，是因为「便利」，并用生动的模仿引擎声：「开跑车引擎要轰隆隆才帅，可是在韩国（首尔市区）轰一下就要煞车、轰一下就要煞车……」

（图：iQiYi@《认识的哥哥》截图）

问他现在开销最大都花在哪，他回答旅行：「我规划的旅行经费，范围最多到200万韩元。」话一出让旁人都张大嘴了。他解释自己会和家人一起出游，觉得既然去了就会好好享受、好好血拼。（按：2000万韩元约47万台币；13万港币）

（图：iQiYi@《认识的哥哥》截图）

银赫此次在《认识的哥哥》发表的金钱观再次成了韩网讨论话题，不少网友表示或羡慕，留言包括：「会花钱啊，不在意别人的眼光，投资自己认为有价值的东西才是明智的」、「真正的Flex，我也想在旅行上花很多钱」、「比起那些能力不足却分期买二手进口车的穷光蛋，看到银赫心里很舒畅」。

看见银赫对於家人花在家人身上丝毫不手软，也有网友说：「很明智啊，很爱护家人」、「金钱观很清楚，花的时候很懂花」、「花在跟家人一起累积回忆很棒」、「在家人身上给予最大的花费弹性，酷！」、「银赫真的很善良，以家庭为重、脚踏实地」。（留言均来自‎theqoo热帖‎以及以下影片）

▼节目相关片段



Super Junior-D&E以及Trot歌手永卓与李灿元出演的片段还没结束唷！今晚《认识的哥哥》播出的EP.301延续EP.300内容！



（图：iQiYi@《认识的哥哥》截图）

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