網友們為《魷魚遊戲》「1號老爺爺」求來炸雞代言，連廣告詞都想好了：我們可是「剛布」啊XD

「剛布」爺爺應該可以拍「剛布」炸雞廣告吧。

《魷魚遊戲》一出場就讓人覺得下一秒就會被淘汰的1號老爺爺吳一男（吳永秀 飾），看到最後才知道竟然是大Boss，這一流的演技騙過了所有人。 看過劇的小夥伴一定都記得老爺爺經常對男主奇勛（李政宰 飾）說的口頭禪就是「剛布」（깐부），翻譯過來就是「好兄弟」、「好夥伴」、「同一個陣營的人」的意思。 因為這歌詞，觀眾們都替老爺爺想好了接下來要接拍的廣告，因為韓國有一家炸雞連鎖店就叫做「鋼布（깐부）炸雞」，這不巧了嘛！

（圖源：Netflix《魷魚遊戲》截圖）

網友們甚至都替老爺爺想好了廣告詞！

「老人家，還剩下一個雞腿，但是不能隨便吃啊」

（圖源：Netflix《魷魚遊戲》截圖）

「當然了！但是你竟然欺騙我，把我的雞腿偷走了，像話嗎？ 」

「......」

「我們可是剛布啊，只有雞腿的鋼布套餐，是不分你我的套餐」

（圖源：Netflix《魷魚遊戲》截圖）

「剛布之間，融洽的分享雞腿吧，鋼布炸雞！」

（圖源：ig@netflixk）

沒想到鋼布炸雞真的聽到了廣大觀眾的意見，還真的找到了老爺爺的扮演者吳永秀，希望他能夠代言鋼布炸雞，只是老人家最後還是婉拒了這一提議，表示現在的自己想要守好演員的本分。

（封面圖面：ig@kkanbu_official、Netflix《魷魚遊戲》）

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