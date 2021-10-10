网友们为《鱿鱼游戏》「1号老爷爷」求来炸鸡代言，连广告词都想好了：我们可是「刚布」啊XD

「刚布」爷爷应该可以拍「刚布」炸鸡广告吧。

《鱿鱼游戏》一出场就让人觉得下一秒就会被淘汰的1号老爷爷吴一男（吴永秀 饰），看到最后才知道竟然是大Boss，这一流的演技骗过了所有人。 看过剧的小伙伴一定都记得老爷爷经常对男主奇勋（李政宰 饰）说的口头禅就是「刚布」（깐부），翻译过来就是「好兄弟」、「好伙伴」、「同一个阵营的人」的意思。 因为这歌词，观众们都替老爷爷想好了接下来要接拍的广告，因为韩国有一家炸鸡连锁店就叫做「钢布（깐부）炸鸡」，这不巧了嘛！

（图源：Netflix《鱿鱼游戏》截图）

网友们甚至都替老爷爷想好了广告词！

「老人家，还剩下一个鸡腿，但是不能随便吃啊」

（图源：Netflix《鱿鱼游戏》截图）

「当然了！但是你竟然欺骗我，把我的鸡腿偷走了，像话吗？ 」

「......」

「我们可是刚布啊，只有鸡腿的钢布套餐，是不分你我的套餐」

（图源：Netflix《鱿鱼游戏》截图）

「刚布之间，融洽的分享鸡腿吧，钢布炸鸡！」

（图源：ig@netflixk）

没想到钢布炸鸡真的听到了广大观众的意见，还真的找到了老爷爷的扮演者吴永秀，希望他能够代言钢布炸鸡，只是老人家最后还是婉拒了这一提议，表示现在的自己想要守好演员的本分。

（封面图面：ig@kkanbu_official、Netflix《鱿鱼游戏》）

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