從小帥到大的體驗可能只有車銀優知道！國小畢業照曝光，誰在說他整容試試看XD

韓國帥哥一大堆，但能被稱為「臉天才」的就只有ASTRO的車銀優了。

韓娛飯圈流傳著這樣一句話「車銀優統一了飯圈審美」，畢竟哪怕你不是車銀優的粉絲，都無法否認他帥到自體發光，這又驗證了飯圈的另一句名言：本命是本命，車銀優是車銀優！



最近車銀優的國小畢業照又在網路上火起來，自然又又又掀起了一波熱議，果然帥哥從小就是帥哥，讓那些說他是整容臉的人被啪啪打臉。 畢業照理的車銀優跟現在真的沒多大差別，都是一如既往地俊朗。 雖然照片的像素真的好渣，但是依然掩蓋不了他帥氣的本質啊。 其實這也不是第一次公開車銀優小時候的照片了，但每次都能引爆熱議，這就說明了網友們真的愛看帥哥啊，哈哈哈哈。



車銀優還是那種帥而不自知的人，之前有次採訪中他曾表示自己學生時代臉又黑又胖，這句話引起了網友的關注，原來這個有驚人美貌的男人，學生時代也是一個黑黑醜醜的小孩，然後逆襲成為男神的嗎。 呵呵，看看曝光過的一系列童年照、學生照，只能說車銀優你太謙虛了，就這顏值放在任何一個學校里都能引起注意。



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