从小帅到大的体验可能只有车银优知道！国小毕业照曝光，谁在说他整容试试看XD

韩国帅哥一大堆，但能被称为「脸天才」的就只有ASTRO的车银优了。

韩娱饭圈流传著这样一句话「车银优统一了饭圈审美」，毕竟哪怕你不是车银优的粉丝，都无法否认他帅到自体发光，这又验证了饭圈的另一句名言：本命是本命，车银优是车银优！



最近车银优的国小毕业照又在网路上火起来，自然又又又掀起了一波热议，果然帅哥从小就是帅哥，让那些说他是整容脸的人被啪啪打脸。 毕业照理的车银优跟现在真的没多大差别，都是一如既往地俊朗。 虽然照片的像素真的好渣，但是依然掩盖不了他帅气的本质啊。 其实这也不是第一次公开车银优小时候的照片了，但每次都能引爆热议，这就说明了网友们真的爱看帅哥啊，哈哈哈哈。



车银优还是那种帅而不自知的人，之前有次采访中他曾表示自己学生时代脸又黑又胖，这句话引起了网友的关注，原来这个有惊人美貌的男人，学生时代也是一个黑黑丑丑的小孩，然后逆袭成为男神的吗。 呵呵，看看曝光过的一系列童年照、学生照，只能说车银优你太谦虚了，就这颜值放在任何一个学校里都能引起注意。



「封面图源：ig@eunwo.o_c」

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