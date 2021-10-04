[有雷]全村神助攻！《海岸村恰恰恰》浪漫高手洪班長為達成女友願望來者不拒！公辰三謎團第一已揭開（EP11－12）

[有雷]最近劇情已經甜到最高點的《海岸村恰恰恰》，在上週兩人確認彼此心意後，洪班長事事全聽女友的話，從隱瞞交往到完成願望清單，過程辛苦但仍傾力獻上浪漫營火與手工珠寶盒！讓惠珍驚喜連連。

以下為防雷線



雖然兩人在海邊一吻確定了彼此的心意，但為了顧及以告白的學長以及不想成為全村八卦焦點，惠珍要求保密交往一事，洪班長雖覺得瞞不住但依舊配合惠珍想要的去做，但也開始了讓他自己受難的旅程。因為惠珍藏不住眼睛發射出的愛心電波，只要看到認識的人就會立刻把洪班長推開，有時賞他一巴掌，有時踢他小腿，或是直接撞到他流鼻血，刻意演戲隱藏交往事實。





其實村民都在無意間發現了事有蹊翹，果然呂統長也是箇中高手，覺得兩人只要被分得越開就會讓戀情升溫更加速，最終兩人也在眾人面前正式公開戀愛，村民們也為兩人開心。



惠珍一頭栽進了戀愛，熱戀的她依舊是計畫達人，還打算列出100件要與男朋友一起完成的事，畫面看得到的包含了：



照片:Netflix播出截圖

一起看日出

參加20個地區慶典

和男朋友用一樣的洗髮精/香水

到博物館約會

分享彼此對未來的計劃

正式介紹給父母認識

在工坊約會

一起去登山

去飯店度假

幫彼此吹乾頭髮

兩人共撐一把雨傘

最後還有一顆愛心（是美善所說的那件事嗎），她開始找洪班長一一完成自己的心願，做雙人瑜珈、穿學生制服拍照等，還要求一起到首爾約會，洪班長有時雖然面露難色，但是因為寵女友還是一一達成。



在首爾約會時稍稍有點出現謎團的端倪，第一是當惠珍帶他到美術館約會時，他笑說自己也修美術史，惠珍問起「那以前是不是有個擅長美術的女朋朋友啊？」洪班長收起笑臉轉移話題，不知道是否與他過往有所關聯？



惠貞想把男朋友打扮成自己所想要的樣子，一直逼洪班長試穿西裝，但是從劇情前段就有感覺洪班長對於西裝並沒有很好的回憶，雖然一直閃躲但還是開心試穿了好幾套服裝。後來有人叫住了洪班長，還說「你怎麼突然音訊全無，是生是死都不知道…」在一旁聽見的惠珍覺得有點奇怪，在那之後洪班長似乎就陷入自己的思考世界，心情也變得低落。



洪班長因為惠珍的影響也寫下了自己的願望清單，第一件事就是送給她親手製作的禮物。看見惠貞買了一條很想要的項鍊，洪班長做了手工珠寶盒，還在海邊布置了浪漫營火，在那裡再度向惠珍表達自己的心意，惠珍也擔心自己的消費模式會給洪班長帶來壓力，還趕緊把項鍊給賣了，不過幸好都只是白擔心，洪班長的低落其實另有原因。



照片:Netflix播出截圖

公辰三大謎團終於解開了第一個，原來呂華貞與張永國離婚的原因，是因為聽見了喝醉了的張永國說「隨便找了身邊的人就結婚了」「當時華貞的媽媽過世了她很難過」，送傘來卻心碎而淋成落湯雞的華貞令人好心疼，回家後刻意拿雞毛蒜皮的小事發火，才要求與張永國離婚的。但卻還是暗中關心張永國，感覺要上電視的四人抽籤最後那一張應該不是他，但從洪班長的表情看來呂華貞有刻意作票給張永國。



巡警與美善也很有進展，終於可以正式交往了，看來洪班長心中的惡夢未解，他也似乎不願意向惠珍提起，讓惠珍覺得男朋友似乎離她越來越遠，說好兩人之間沒有謊言沒有秘密，洪班長必須親自走出這段陰影才行。看來下週即將照片中抱著孩子的媽媽是誰，還陪洪班長一起試穿西裝！《海岸村恰恰恰》剩下最終四集捨不得結束呀！



照片：tvN

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