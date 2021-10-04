[有雷]全村神助攻！《海岸村恰恰恰》浪漫高手洪班长为达成女友愿望来者不拒！公辰三谜团第一已揭开（EP11－12）

[有雷]最近剧情已经甜到最高点的《海岸村恰恰恰》，在上周两人确认彼此心意后，洪班长事事全听女友的话，从隐瞒交往到完成愿望清单，过程辛苦但仍倾力献上浪漫营火与手工珠宝盒！让惠珍惊喜连连。

以下为防雷线



虽然两人在海边一吻确定了彼此的心意，但为了顾及以告白的学长以及不想成为全村八卦焦点，惠珍要求保密交往一事，洪班长虽觉得瞒不住但依旧配合惠珍想要的去做，但也开始了让他自己受难的旅程。因为惠珍藏不住眼睛发射出的爱心电波，只要看到认识的人就会立刻把洪班长推开，有时赏他一巴掌，有时踢他小腿，或是直接撞到他流鼻血，刻意演戏隐藏交往事实。





其实村民都在无意间发现了事有蹊翘，果然吕统长也是个中高手，觉得两人只要被分得越开就会让恋情升温更加速，最终两人也在众人面前正式公开恋爱，村民们也为两人开心。



惠珍一头栽进了恋爱，热恋的她依旧是计画达人，还打算列出100件要与男朋友一起完成的事，画面看得到的包含了：



照片:Netflix播出截图

一起看日出

参加20个地区庆典

和男朋友用一样的洗发精/香水

到博物馆约会

分享彼此对未来的计划

正式介绍给父母认识

在工坊约会

一起去登山

去饭店度假

帮彼此吹干头发

两人共撑一把雨伞

最后还有一颗爱心（是美善所说的那件事吗），她开始找洪班长一一完成自己的心愿，做双人瑜珈、穿学生制服拍照等，还要求一起到首尔约会，洪班长有时虽然面露难色，但是因为宠女友还是一一达成。



在首尔约会时稍稍有点出现谜团的端倪，第一是当惠珍带他到美术馆约会时，他笑说自己也修美术史，惠珍问起「那以前是不是有个擅长美术的女朋朋友啊？」洪班长收起笑脸转移话题，不知道是否与他过往有所关联？



惠贞想把男朋友打扮成自己所想要的样子，一直逼洪班长试穿西装，但是从剧情前段就有感觉洪班长对於西装并没有很好的回忆，虽然一直闪躲但还是开心试穿了好几套服装。后来有人叫住了洪班长，还说「你怎么突然音讯全无，是生是死都不知道…」在一旁听见的惠珍觉得有点奇怪，在那之后洪班长似乎就陷入自己的思考世界，心情也变得低落。



洪班长因为惠珍的影响也写下了自己的愿望清单，第一件事就是送给她亲手制作的礼物。看见惠贞买了一条很想要的项炼，洪班长做了手工珠宝盒，还在海边布置了浪漫营火，在那里再度向惠珍表达自己的心意，惠珍也担心自己的消费模式会给洪班长带来压力，还赶紧把项炼给卖了，不过幸好都只是白担心，洪班长的低落其实另有原因。



照片:Netflix播出截图

公辰三大谜团终於解开了第一个，原来吕华贞与张永国离婚的原因，是因为听见了喝醉了的张永国说「随便找了身边的人就结婚了」「当时华贞的妈妈过世了她很难过」，送伞来却心碎而淋成落汤鸡的华贞令人好心疼，回家后刻意拿鸡毛蒜皮的小事发火，才要求与张永国离婚的。但却还是暗中关心张永国，感觉要上电视的四人抽签最后那一张应该不是他，但从洪班长的表情看来吕华贞有刻意作票给张永国。



巡警与美善也很有进展，终於可以正式交往了，看来洪班长心中的恶梦未解，他也似乎不愿意向惠珍提起，让惠珍觉得男朋友似乎离她越来越远，说好两人之间没有谎言没有秘密，洪班长必须亲自走出这段阴影才行。看来下周即将照片中抱著孩子的妈妈是谁，还陪洪班长一起试穿西装！《海岸村恰恰恰》剩下最终四集舍不得结束呀！



照片：tvN

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