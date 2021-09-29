孔明与「姜晓」郑浩妍堪称是她的孩子！李荷妮未正式出演《全知干预视角》却美谈远播

《鸡不可失》刑警们真的很要好呢～原来李东辉&郑浩妍这对情侣都很受李荷妮照顾啊～

正在《One the Woman》当失忆小媳妇的李荷妮，从未正式出演《全知干预视角》却接连两周（9/18、9/25）被提及，也短暂视讯出演，原来是因为她相当照顾人，孔明、郑浩妍、全炫茂以及李秀敬出演时都讲了一段她的美谈。

李荷妮曾在2019年与柳承龙、李东辉、陈善圭以及孔明主演电影《鸡不可失》（炸鸡特攻队），剧中他们组成刑警团队兼合开炸鸡店，戏外也结为好友，在结束电影宣传期后，仍不时相聚甚至公开为彼此应援。



孔明近日在《红天机》饰演「亮明大君」，他出演了18日播出的《全知干预视角》公开一日行程，其中一段内容是和好友郑浩妍一同进餐，郑浩妍正是近日因《鱿鱼游戏》炙手可热的新星，剧中扮演脱北者「姜晓」，戏外也是李东辉的女友。

郑浩妍和孔明聊起《鸡不可失》，说自己是因为孔明的关系和李荷妮变熟，孔明就接著说：「（我们）是荷妮姐姐的孩子啊！」郑浩妍笑著认同。孔明补充说明自己是因李荷妮才来到现在的公司，后来和公司里同岁的郑浩妍相识，三人渐渐变得亲近。



郑浩妍提议打给李荷妮，李荷妮拍戏忙中回拨，电话一开始就传来她宏亮的声音：「孔明啊！郑浩妍！」三人闲话家常，孔明还撩(?)姐姐一下：「姐姐，怎么那么漂亮啊？」李荷妮回应：「知道为什么吗？我见你们的时候有化过妆吗？」可见他们关系有多好。



李荷妮兴奋又欣慰道：「我最爱的两个新星在一起呢！两人的作品都好期待，快点播出就好了。」两个「孩子」一听，也帮李荷妮宣传：「《One the Woman》Fighting！」但李荷妮笑说：「不是要你们说这些才说的。」互动温暖又逗趣。



▼李荷妮近日已看完《鱿鱼游戏》，在郑浩妍IG留言：「哭得很惨」



在演播室里，孔明聊了《鸡不可失》五位主演与几位工作人员因特别合得来所以结下友谊，李荷妮在杀青时送了友谊戒指给每一位。注重健康的李荷妮，平时还会关心孔明的身体健康。



其他人纷纷称赞李荷妮「人真的很好」，全炫茂也分享他曾经和李荷妮一同主持颁奖典礼之事。当时两人没有很熟识，但李荷妮得知全炫茂喉咙状况不好后，透过经纪人送来喉糖和相关药品。



相隔一周25日的《全知干预视角》，轮到曾和李荷妮合作电影《沉默的目击者》的李秀敬出演，谈到李荷妮，李秀敬说：「姐姐曾说过我对戏时很有能量。」并解释当时多亏了李荷妮给的能量，她才得以更有力的将能力还给她，共同创造了一场颇受好评的戏码。



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（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图、《全知干预视角》@MBC 截图）

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