「河藍」安孝燮私下真的很不一樣！綜藝節目講話超直笑趴孔明、郭時暘～

安孝燮多上這類實境綜藝節目吧XDD

正在電視劇《紅天機》飾演「亮明大君」的孔明，近期受邀實境綜藝節目《全知干預視角》公開一日行程（09-11期、09-18期），其中一項是跑《紅天機》宣傳活動，與「河藍」安孝燮、「朱香大君」郭時暘在《紅天機》殺青過後再見面。

▼孔明、安孝燮、郭時暘

（圖：MBC《全知干預視角》照片、SBS《紅天機》海報）

三個人在活動正式開始前閒聊，看似侃侃而談，實際上可是很緊張。孔明坦承自己開拍此實境秀的時候倍感尷尬，安孝燮直說：「我現在就是那樣，不知道該怎麼辦才好。」郭時暘也說：「所以我都不看攝影機那邊。」

（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

孔明起初在家拍攝時無所事事，詢問兩人意見：「你們在家會做什麼？」郭時暘回答料理或是看YouTube，接著和安孝燮談論YouTube神奇影片和演算法，安孝燮語出驚人：「我昨天還看到了蜘蛛交配的影片。」

（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

孔明與郭時暘直接笑趴在桌上，只有安笑燮很淡定繼續說：「有很多神奇的內容，而且還拍得很好。」郭時暘忍不住指著安笑燮：「真的很想知道他心裡在想什麼。」

（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

回顧前陣子安孝燮獨自上同為實境秀的《我家的熊孩子》，雖然他當時是觀察員而非被觀察對象，但同樣直言不諱、講話從不包裝，相當有意思～XD

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截圖）

（延伸閱讀：《我家的熊孩子》安孝燮答題讓徐章焄頻頻反應故障XD 被認證「是綜藝想要的人才啊」）

▼《全知干預視角》相關影片



看完這段內容，網友更好奇安孝燮的私生活了（尤其是如何看到蜘蛛交配影片），紛紛敲碗他正式來到《全知干預視角》，或是上《我獨自生活》等實境觀察秀。也有網友發現安孝燮圓潤了很多：「安孝燮入帳前看起來很幸福」、「安孝燮原來並非不長肉的類型啊，入帳前模樣又不一樣了」開玩笑揶揄安孝燮非營業期就疏於管理XD

（封圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖）

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