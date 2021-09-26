「河蓝」安孝燮私下真的很不一样！综艺节目讲话超直笑趴孔明、郭时阳～

安孝燮多上这类实境综艺节目吧XDD

正在电视剧《红天机》饰演「亮明大君」的孔明，近期受邀实境综艺节目《全知干预视角》公开一日行程（09-11期、09-18期），其中一项是跑《红天机》宣传活动，与「河蓝」安孝燮、「朱香大君」郭时阳在《红天机》杀青过后再见面。

▼孔明、安孝燮、郭时阳

（图：MBC《全知干预视角》照片、SBS《红天机》海报）

三个人在活动正式开始前闲聊，看似侃侃而谈，实际上可是很紧张。孔明坦承自己开拍此实境秀的时候倍感尴尬，安孝燮直说：「我现在就是那样，不知道该怎么办才好。」郭时阳也说：「所以我都不看摄影机那边。」

（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

孔明起初在家拍摄时无所事事，询问两人意见：「你们在家会做什么？」郭时阳回答料理或是看YouTube，接著和安孝燮谈论YouTube神奇影片和演算法，安孝燮语出惊人：「我昨天还看到了蜘蛛交配的影片。」

（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

孔明与郭时阳直接笑趴在桌上，只有安笑燮很淡定继续说：「有很多神奇的内容，而且还拍得很好。」郭时阳忍不住指著安笑燮：「真的很想知道他心里在想什么。」

（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

回顾前阵子安孝燮独自上同为实境秀的《我家的熊孩子》，虽然他当时是观察员而非被观察对象，但同样直言不讳、讲话从不包装，相当有意思～XD

（图：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截图）

（延伸阅读：《我家的熊孩子》安孝燮答题让徐章焄频频反应故障XD 被认证「是综艺想要的人才啊」）

▼《全知干预视角》相关影片



看完这段内容，网友更好奇安孝燮的私生活了（尤其是如何看到蜘蛛交配影片），纷纷敲碗他正式来到《全知干预视角》，或是上《我独自生活》等实境观察秀。也有网友发现安孝燮圆润了很多：「安孝燮入帐前看起来很幸福」、「安孝燮原来并非不长肉的类型啊，入帐前模样又不一样了」开玩笑揶揄安孝燮非营业期就疏於管理XD

（封图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

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