這個組合令人期待！金材昱、鄭秀晶主演新劇《Crazy Love》定檔明年2月播出，將上演甜蜜緊張羅曼史

KBS新劇《Crazy Love》（크레이지 러브）講述從最底層開始成爲業界傳說的私人教育企業代表和雖然沒有存在感卻誠誠實的女秘書之間甜蜜緊張的羅曼史。

今日（23日）根據韓媒 스포티비뉴스 報導：「新劇《Crazy Love》將被編成KBS月火劇，預計於2022年2月播出。」由值得信賴的演員金材昱、鄭秀晶（Krystal）、河俊、柳仁英擔任主演，構築穩固的陣容。



▼金材昱飾演紅牌講師「盧高鎮」，他是韓國最好的數學補教老師，也是業界第一「GO Study」公司代表，高中畢業的他，從底層一步步爬到了教育業界傳說的位置。這是他繼 《她的私生活》之後，時隔2年再次出演電視劇。



▼鄭秀晶飾演盧高鎮的秘書「李信雅」，是一個存在感為0的人物，雖然誠實、有責任感，但很安靜、性格內向，是一個沒有存在感透明級女職員。鄭秀晶的作品也是一部接著一部，從《Search》到《警察課程》，也期待她這次的新角色。



另外，《Crazy Love》將由金寶藍編劇執筆，預計接檔俞承豪、惠利主演的《花開時想月》在明年2月首播。



（圖：Management SOOP、H&娛樂、TVdaily、WIP、tvN《她的私生活》、KBS《警察課程》）

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