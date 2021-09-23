这个组合令人期待！金材昱、郑秀晶主演新剧《Crazy Love》定档明年2月播出，将上演甜蜜紧张罗曼史

KBS新剧《Crazy Love》（크레이지 러브）讲述从最底层开始成爲业界传说的私人教育企业代表和虽然没有存在感却诚诚实的女秘书之间甜蜜紧张的罗曼史。

今日（23日）根据韩媒 스포티비뉴스 报导：「新剧《Crazy Love》将被编成KBS月火剧，预计於2022年2月播出。」由值得信赖的演员金材昱、郑秀晶（Krystal）、河俊、柳仁英担任主演，构筑稳固的阵容。



▼金材昱饰演红牌讲师「卢高镇」，他是韩国最好的数学补教老师，也是业界第一「GO Study」公司代表，高中毕业的他，从底层一步步爬到了教育业界传说的位置。这是他继 《她的私生活》之后，时隔2年再次出演电视剧。



▼郑秀晶饰演卢高镇的秘书「李信雅」，是一个存在感为0的人物，虽然诚实、有责任感，但很安静、性格内向，是一个没有存在感透明级女职员。郑秀晶的作品也是一部接著一部，从《Search》到《警察课程》，也期待她这次的新角色。



另外，《Crazy Love》将由金宝蓝编剧执笔，预计接档俞承豪、惠利主演的《花开时想月》在明年2月首播。



（图：Management SOOP、H&娱乐、TVdaily、WIP、tvN《她的私生活》、KBS《警察课程》）

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