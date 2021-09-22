[討論雷] 《海岸村恰恰恰》公辰三大謎團解答預測：大家覺得是誰中了樂透頭獎！

[提及劇情]目前正在熱播中的療癒溫暖喜劇《海岸村恰恰恰》每週帶給觀眾們感動與驚喜，而劇中所提到的「公辰三大謎團」隨著劇情已經播出一半，觀眾們是否也正在猜測這三個謎團的答案呢？
＃謎團1：張永國與呂華貞的離婚之謎
統長呂華貞是土生土長的公辰人，經營生魚片店，所有擁有的房產也租給尹惠珍（申敏兒飾）開立牙醫診所以及與室友同住，雖然是女生但個性直爽像男性一樣，與青梅竹馬的張永國育有一子，但卻在三年前因不明原因離婚。這個謎團隨著再度回到公辰的劉楚熙而再度被關注。
15年前楚熙曾寄住在呂華貞家，張永國也對楚熙很有好感，三人時常一起出遊感情非常好，不過後來楚熙因母親生病而離開了公辰。三年前呂華貞執意離婚，張永國也只好照辦，卻不清楚原因。現在楚熙回來了，手上還戴著張永國送的藍寶石手鍊，讓永國與華貞坦白想要與楚熙交往，但此時華貞卻很嚴正拒絕說「楚熙不行」，到底其中還有什麼樣的隱情？會不會楚熙喜歡的人其實是華貞？
＃謎團2：洪班長消失的五年之謎
雖然是首爾大學畢業的高材生，沒有固定工作卻擁有各式各樣證照的洪班長斗植（金宣虎飾），在公辰是人見人愛的存在，但是據說他曾經在公辰消失了五年，村民中沒有人知道他究竟是如何度過這五年的。
曾有傳說洪班長是從事不為人知的間諜工作，甚至深入大家都無法進入的北韓地區，又或者是他因精神狀態不佳而在首爾住院療養，還有說法是他曾殺人坐牢。劇中可看到洪班長從一開始就看著衣櫥中的黑色西裝發呆，甚至後來拿到門外說要把這件衣服給丟了，這件衣服是他曾經的上班服裝？還是爸爸的舊西裝？還是婚禮上打算穿而沒能穿上的呢？
洪班長對惠珍早有好感卻始終保持距離，除了惠珍刺蝟般的個性之外，時常困擾著洪班長的惡夢是否也是一個絆腳石？惡夢中總有一隻流著血的手搭上他的肩，小編私心猜測應該不會是殺人坐牢這個選項吧！是否他曾經錯失救人的機會而自責不已？所以現在的他才到處幫助別人。
洪班長曾經看見朱里與父親的互動深受感動，回家翻開了書中夾著的舊照片，看見了一位母親抱著小嬰兒，畫面卻刻意沒有帶出父親的模樣，到底一旁的男子是誰？是否也與洪班長消失的五年有關連？感覺坎離奶奶似乎是最了解斗植的人，好幾次語帶玄機，吊足觀眾們的胃口。
＃謎團3：公辰樂透頭獎獎落誰家之謎
據寶拉超市老闆娘說，曾有人在此處中了頭獎14億，當時因為颱風來襲所以很確定沒有外地遊客，因為獎金累積高幾乎那一期所有村民也都購買了彩券，開出頭獎卻沒有感覺到有任何一位村民改變了他們的生活方式，至今仍不知道誰是幸運兒。
是否有可能是洪班長？惠珍第一次到他家中感覺布置得相當有品味，一些珍藏的書與唱片似乎也價值不菲，會不會是因為中獎不愁吃穿所以到處打工幫助別人？或是有可能是八卦王趙南淑？話說越有錢的人越小氣，她雖然到處佔人便宜，卻固定捐款給醫院做善事，是否因為中獎所以固定捐助醫院？又或者是呂華貞，中獎後擔心自己與張永國因財產的事情而爭執，所以沒理由地堅持離婚？或大家認為可能是其他的村民呢？
照片:tvN
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