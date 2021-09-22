[讨论雷] 《海岸村恰恰恰》公辰三大谜团解答预测：大家觉得是谁中了乐透头奖！

[提及剧情]目前正在热播中的疗愈温暖喜剧《海岸村恰恰恰》每周带给观众们感动与惊喜，而剧中所提到的「公辰三大谜团」随著剧情已经播出一半，观众们是否也正在猜测这三个谜团的答案呢？

＃谜团1：张永国与吕华贞的离婚之谜

统长吕华贞是土生土长的公辰人，经营生鱼片店，所有拥有的房产也租给尹惠珍（申敏儿饰）开立牙医诊所以及与室友同住，虽然是女生但个性直爽像男性一样，与青梅竹马的张永国育有一子，但却在三年前因不明原因离婚。这个谜团随著再度回到公辰的刘楚熙而再度被关注。



15年前楚熙曾寄住在吕华贞家，张永国也对楚熙很有好感，三人时常一起出游感情非常好，不过后来楚熙因母亲生病而离开了公辰。三年前吕华贞执意离婚，张永国也只好照办，却不清楚原因。现在楚熙回来了，手上还戴著张永国送的蓝宝石手炼，让永国与华贞坦白想要与楚熙交往，但此时华贞却很严正拒绝说「楚熙不行」，到底其中还有什么样的隐情？会不会楚熙喜欢的人其实是华贞？



＃谜团2：洪班长消失的五年之谜

虽然是首尔大学毕业的高材生，没有固定工作却拥有各式各样证照的洪班长斗植（金宣虎饰），在公辰是人见人爱的存在，但是据说他曾经在公辰消失了五年，村民中没有人知道他究竟是如何度过这五年的。



曾有传说洪班长是从事不为人知的间谍工作，甚至深入大家都无法进入的北韩地区，又或者是他因精神状态不佳而在首尔住院疗养，还有说法是他曾杀人坐牢。剧中可看到洪班长从一开始就看著衣橱中的黑色西装发呆，甚至后来拿到门外说要把这件衣服给丢了，这件衣服是他曾经的上班服装？还是爸爸的旧西装？还是婚礼上打算穿而没能穿上的呢？



洪班长对惠珍早有好感却始终保持距离，除了惠珍刺猬般的个性之外，时常困扰著洪班长的恶梦是否也是一个绊脚石？恶梦中总有一只流著血的手搭上他的肩，小编私心猜测应该不会是杀人坐牢这个选项吧！是否他曾经错失救人的机会而自责不已？所以现在的他才到处帮助别人。



洪班长曾经看见朱里与父亲的互动深受感动，回家翻开了书中夹著的旧照片，看见了一位母亲抱著小婴儿，画面却刻意没有带出父亲的模样，到底一旁的男子是谁？是否也与洪班长消失的五年有关连？感觉坎离奶奶似乎是最了解斗植的人，好几次语带玄机，吊足观众们的胃口。



＃谜团3：公辰乐透头奖奖落谁家之谜

据宝拉超市老板娘说，曾有人在此处中了头奖14亿，当时因为台风来袭所以很确定没有外地游客，因为奖金累积高几乎那一期所有村民也都购买了彩券，开出头奖却没有感觉到有任何一位村民改变了他们的生活方式，至今仍不知道谁是幸运儿。



是否有可能是洪班长？惠珍第一次到他家中感觉布置得相当有品味，一些珍藏的书与唱片似乎也价值不菲，会不会是因为中奖不愁吃穿所以到处打工帮助别人？或是有可能是八卦王赵南淑？话说越有钱的人越小气，她虽然到处占人便宜，却固定捐款给医院做善事，是否因为中奖所以固定捐助医院？又或者是吕华贞，中奖后担心自己与张永国因财产的事情而争执，所以没理由地坚持离婚？或大家认为可能是其他的村民呢？



照片:tvN

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