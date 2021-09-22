《海岸村恰恰恰》酒窩CP心動瞬間TOP 5！冰手敷臉&海灘淋雨&醉酒後的依偎，每一幕都讓人血糖飆升♥

一共16集的《海岸村恰恰恰》目前剛好播出到一半，甜度也在打打鬧鬧中逐漸升級，小編私心挑選了5個最讓人心動的瞬間，一起來回顧一下吧！

tvN電視劇《海岸村恰恰恰》講的是看起來有點高傲的牙醫尹惠珍（申敏兒 飾）從首爾來到海岸村開診所，在當地遇到熱心又神秘的洪班長（金宣虎 飾）、與村民們一起生活的日常故事，最近又有學長池成炫這個新角色加入，三個人的關係逐漸開始微妙XD

其實洪班長和尹惠珍雖然嘴上不承認，但對彼此都慢慢產生了好感，尤其是相處時的這幾個瞬間，作為觀眾都感到心動不已啊！



（圖：IG@tvn_drama）

1. 微醺的雙手

第4集尹惠珍在洪班長家喝了紅酒後聊到已經過世的媽媽，眼睛逐漸濕潤，回過神來不好意思地笑笑：「我好像喝醉了，臉好燙。又好像有點發燒，我的臉紅嗎？」洪班長把手從冰桶上拿起來，捧住惠珍的臉，溫柔地說：「你的臉好燙。」這一集就停在這裡，有韓國網友表示：「關掉電視后在螢幕上看到我的倒影，顴骨都要飛起來了！」真的超甜XD



2. 淋雨的海邊

第5集中惠珍和洪班長去學校教學後一起吃飯，出門時發現正在下雨，惠珍本想撐傘，洪班長卻突然拉著她的手跑進雨中、在沙灘上嬉鬧。 惠珍擔心第二天會感冒，洪班長伸手摸她的額頭，讓惠珍突然想起喝醉那晚斷片的記憶：原來在洪班長「冰手降溫」之後，惠珍也趁著酒勁吻了洪班長！



（圖：Netflix截圖）

3. 「不要留我一個人」

第7集結尾，惠珍、洪班長、池前輩一起喝酒那天，洪班長中途跑去院子裡獨坐，惠珍想把他攙扶回屋裡，卻被淚眼朦朧的洪班長拉住：「不要走...不要留我一個人。」惠珍摟住洪班長的肩膀：「我哪裡都不會去，洪班長，你別擔心。」



4. 劫後餘生的擁抱

最近村莊裡出現一個偷東西還尾隨女性的危險人物，這天大家都在坎離奶奶家圍觀電視台錄節目，惠珍一個人下班後深夜回家，不巧就被那個人盯上了！惠珍怕極了，手機又剛好沒電，一個人在黑漆漆的小巷裡狂奔，這時對面突然出現了手電筒筒筒的亮光，原來是洪班長！惠珍立即抱住他，洪班長也攬住了惠珍的背。



5. 惠珍照顧生病的洪班長，下一瞬間就要kiss！

第8集裡洪班長感冒發燒，惠珍來他家幫他煮粥，離開前看著洪班長的睡顏，突然想起美善問他「洪班長接吻技術好嗎？」於是慢慢靠近他並閉上雙眼，然而就在快要親到的前一刻突然清醒過來，趕快站起身來離開。其實洪班長並沒有睡著，惠珍剛一離開他就睜開了眼睛，緊張地大口呼吸！原來他們兩個都知道這一隱秘的瞬間，但是都以為對方不知道~



（圖：Netflix截圖）

每次看完更新都覺得被兩位主演甜到了，而且甜的剛剛好，完全不會膩~最後附上tvN製作的手機桌布，真的是眼睛和心靈的雙重療癒~~



（封圖：Netflix截圖，IG@tvn_drama）

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