秀智曬自拍照網民們卻被鏡子和沙發迷住了！網友：查完價格整個人都傻了XD

秀智自拍照裡也藏著不得了單品。

1994年出生的秀智已經出道多年，是韓娛圈內出名的青春實力派偶像，更憑藉自然清新可愛的長相獲得了「國民初戀」的稱號。 她每次發自拍都引得無數女粉絲深扒，小到項鍊、耳環等配飾，中到包包、服裝，大到傢俱等，都是眾人關注的焦點，人們就好奇了，為什麼歐尼隨便穿穿都能那麼美呢？



身材優越，長相清純，衣品也是相當的好的秀智這兩日又上熱搜了，貴為是「Dior的服裝大使」，從頭到腳都是最新品，別人剛剛換上初秋的衣服，她就已經穿上了最時髦的秋冬款，毛茸茸Look配上一頭柔順的長髮，襯得秀智更加溫柔。



有眼尖的網友們發現秀智家裡的裝修也非同尋常，落地鏡一圈是彎曲的波紋形狀，非常有設計感。有網友挖出了這款鏡子來自義大利設計品牌Ettore Sottsass，售價$10000（約合1189萬韓幣）。 小編記得BIGBANG的G-Drogan也有同款粉色落地鏡。



再來看看這個可愛的毛沙發，坐上去一定軟乎乎，像坐在棉花堆裡一樣吧，簡單又不失高級感。秀智家的自然不是便宜貨，沙發來自丹麥品牌By Lassen，這張一人坐沙發售價要$8539（約合1014萬韓幣）。



不少網友看了照片，知道價格之後紛紛留言表示：「1000多萬的落地鏡，我不配使用」、「秀智的話有能力買這些」、「在看到價格之前很想擁有，看完價格之後，還是算了」等。

「首圖/內文圖：ig@skuukzky、@xxxibgdrgn」

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