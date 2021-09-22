《海岸村恰恰恰》酒窝CP心动瞬间TOP 5！冰手敷脸&海滩淋雨&醉酒后的依偎，每一幕都让人血糖飙升♥

一共16集的《海岸村恰恰恰》目前刚好播出到一半，甜度也在打打闹闹中逐渐升级，小编私心挑选了5个最让人心动的瞬间，一起来回顾一下吧！

tvN电视剧《海岸村恰恰恰》讲的是看起来有点高傲的牙医尹惠珍（申敏儿 饰）从首尔来到海岸村开诊所，在当地遇到热心又神秘的洪班长（金宣虎 饰）、与村民们一起生活的日常故事，最近又有学长池成炫这个新角色加入，三个人的关系逐渐开始微妙XD

其实洪班长和尹惠珍虽然嘴上不承认，但对彼此都慢慢产生了好感，尤其是相处时的这几个瞬间，作为观众都感到心动不已啊！



（图：IG@tvn_drama）

1. 微醺的双手

第4集尹惠珍在洪班长家喝了红酒后聊到已经过世的妈妈，眼睛逐渐湿润，回过神来不好意思地笑笑：「我好像喝醉了，脸好烫。又好像有点发烧，我的脸红吗？」洪班长把手从冰桶上拿起来，捧住惠珍的脸，温柔地说：「你的脸好烫。」这一集就停在这里，有韩国网友表示：「关掉电视后在萤幕上看到我的倒影，颧骨都要飞起来了！」真的超甜XD



2. 淋雨的海边

第5集中惠珍和洪班长去学校教学后一起吃饭，出门时发现正在下雨，惠珍本想撑伞，洪班长却突然拉著她的手跑进雨中、在沙滩上嬉闹。 惠珍担心第二天会感冒，洪班长伸手摸她的额头，让惠珍突然想起喝醉那晚断片的记忆：原来在洪班长「冰手降温」之后，惠珍也趁著酒劲吻了洪班长！



（图：Netflix截图）

3. 「不要留我一个人」

第7集结尾，惠珍、洪班长、池前辈一起喝酒那天，洪班长中途跑去院子里独坐，惠珍想把他搀扶回屋里，却被泪眼朦胧的洪班长拉住：「不要走...不要留我一个人。」惠珍搂住洪班长的肩膀：「我哪里都不会去，洪班长，你别担心。」



4. 劫后余生的拥抱

最近村庄里出现一个偷东西还尾随女性的危险人物，这天大家都在坎离奶奶家围观电视台录节目，惠珍一个人下班后深夜回家，不巧就被那个人盯上了！惠珍怕极了，手机又刚好没电，一个人在黑漆漆的小巷里狂奔，这时对面突然出现了手电筒筒筒的亮光，原来是洪班长！惠珍立即抱住他，洪班长也揽住了惠珍的背。



5. 惠珍照顾生病的洪班长，下一瞬间就要kiss！

第8集里洪班长感冒发烧，惠珍来他家帮他煮粥，离开前看著洪班长的睡颜，突然想起美善问他「洪班长接吻技术好吗？」於是慢慢靠近他并闭上双眼，然而就在快要亲到的前一刻突然清醒过来，赶快站起身来离开。其实洪班长并没有睡著，惠珍刚一离开他就睁开了眼睛，紧张地大口呼吸！原来他们两个都知道这一隐秘的瞬间，但是都以为对方不知道~



（图：Netflix截图）

每次看完更新都觉得被两位主演甜到了，而且甜的刚刚好，完全不会腻~最后附上tvN制作的手机桌布，真的是眼睛和心灵的双重疗愈~~



（封图：Netflix截图，IG@tvn_drama）

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