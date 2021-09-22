秀智晒自拍照网民们却被镜子和沙发迷住了！网友：查完价格整个人都傻了XD

秀智自拍照里也藏著不得了单品。

1994年出生的秀智已经出道多年，是韩娱圈内出名的青春实力派偶像，更凭藉自然清新可爱的长相获得了「国民初恋」的称号。 她每次发自拍都引得无数女粉丝深扒，小到项炼、耳环等配饰，中到包包、服装，大到家俱等，都是众人关注的焦点，人们就好奇了，为什么欧尼随便穿穿都能那么美呢？



身材优越，长相清纯，衣品也是相当的好的秀智这两日又上热搜了，贵为是「Dior的服装大使」，从头到脚都是最新品，别人刚刚换上初秋的衣服，她就已经穿上了最时髦的秋冬款，毛茸茸Look配上一头柔顺的长发，衬得秀智更加温柔。



有眼尖的网友们发现秀智家里的装修也非同寻常，落地镜一圈是弯曲的波纹形状，非常有设计感。有网友挖出了这款镜子来自义大利设计品牌Ettore Sottsass，售价$10000（约合1189万韩币）。 小编记得BIGBANG的G-Drogan也有同款粉色落地镜。



再来看看这个可爱的毛沙发，坐上去一定软乎乎，像坐在棉花堆里一样吧，简单又不失高级感。秀智家的自然不是便宜货，沙发来自丹麦品牌By Lassen，这张一人坐沙发售价要$8539（约合1014万韩币）。



不少网友看了照片，知道价格之后纷纷留言表示：「1000多万的落地镜，我不配使用」、「秀智的话有能力买这些」、「在看到价格之前很想拥有，看完价格之后，还是算了」等。

「首图/内文图：ig@skuukzky、@xxxibgdrgn」

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