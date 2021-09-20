別人減重她增胖！Uie增重8公斤：「就是喜歡現在的自己！」元祖蜜大腿重現

以女團After School出道並成功轉型演員的Uie，近來也時常透過SNS與粉絲們互動，以女團活動時Uie就以絕佳的身材比例以及修長卻豐滿的大腿，有著國民蜜腿的稱號，不過之前她在電視作品中出現時，身形卻顯得相當消瘦，也令粉絲們相當擔心她的健康狀況。

不過最近適逢中秋節，Uie也透過SNS公開自己的近況並向大家問候，還不忘呼籲大家必定要戴好口罩防疫，照片中的她戴著黑色口罩，穿上灰色長袖上衣並紮起了髮尾，打扮相當休閒自在。而目前Uie正在拍攝IHQ所製作的節目《Spicy Girls》，也在最近拍攝畫報後大方公開自己已經增重8公斤，引發網友們討論。

昨日Uie透過自己的SNS公開了幾組相當唯美的照片，作為自己的身體檔案介紹，也留言說「最愛自己現在的樣子。自己花錢拍的身體介紹照片。」照片中的Uie只穿上簡單的內衣加上西裝外套，從側面拍攝起來腹部的腹肌線條相當顯著，健美的樣子加上酷酷的男裝打扮相當適合Uie。

另一組白色泳裝的照片更讓粉絲暴動，纖細的腰部曲線加上結實有肉的大腿，令人想起了剛出道以女團活動時期的Uie，國民蜜腿又再度回來了。她也向大家說明是自己花錢拍攝這些照片，不過也有副作用的，因為最近她增胖了8公斤。原來是因為她之前為了拍攝這組照片，留下自己身體最美的樣子，還努力吃著雞胸肉與杏仁減肥，一拍完照片自己就回胖了8公斤。

不過因為之前太過瘦弱，增加8公斤可能也不太過分，看到Uie變得健美，蜜大腿也回來了，令喜歡她的粉絲們也相當開心。接下來她將與Rain合作演出電視劇《Ghost Doctor》，令人期待她的新作品。

封面照片：IG@ kim_uieing49

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