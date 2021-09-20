别人减重她增胖！Uie增重8公斤：「就是喜欢现在的自己！」元祖蜜大腿重现

以女团After School出道并成功转型演员的Uie，近来也时常透过SNS与粉丝们互动，以女团活动时Uie就以绝佳的身材比例以及修长却丰满的大腿，有著国民蜜腿的称号，不过之前她在电视作品中出现时，身形却显得相当消瘦，也令粉丝们相当担心她的健康状况。

不过最近适逢中秋节，Uie也透过SNS公开自己的近况并向大家问候，还不忘呼吁大家必定要戴好口罩防疫，照片中的她戴著黑色口罩，穿上灰色长袖上衣并扎起了发尾，打扮相当休闲自在。而目前Uie正在拍摄IHQ所制作的节目《Spicy Girls》，也在最近拍摄画报后大方公开自己已经增重8公斤，引发网友们讨论。

昨日Uie透过自己的SNS公开了几组相当唯美的照片，作为自己的身体档案介绍，也留言说「最爱自己现在的样子。自己花钱拍的身体介绍照片。」照片中的Uie只穿上简单的内衣加上西装外套，从侧面拍摄起来腹部的腹肌线条相当显著，健美的样子加上酷酷的男装打扮相当适合Uie。

另一组白色泳装的照片更让粉丝暴动，纤细的腰部曲线加上结实有肉的大腿，令人想起了刚出道以女团活动时期的Uie，国民蜜腿又再度回来了。她也向大家说明是自己花钱拍摄这些照片，不过也有副作用的，因为最近她增胖了8公斤。原来是因为她之前为了拍摄这组照片，留下自己身体最美的样子，还努力吃著鸡胸肉与杏仁减肥，一拍完照片自己就回胖了8公斤。

不过因为之前太过瘦弱，增加8公斤可能也不太过分，看到Uie变得健美，蜜大腿也回来了，令喜欢她的粉丝们也相当开心。接下来她将与Rain合作演出电视剧《Ghost Doctor》，令人期待她的新作品。

封面照片：IG@ kim_uieing49

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