别人减重她增胖！Uie增重8公斤：「就是喜欢现在的自己！」元祖蜜大腿重现

别人减重她增胖！Uie增重8公斤：「就是喜欢现在的自己！」元祖蜜大腿重现

明星   2021年9月20日   星期一17:02   Erin   11

以女团After School出道并成功转型演员的Uie，近来也时常透过SNS与粉丝们互动，以女团活动时Uie就以绝佳的身材比例以及修长却丰满的大腿，有著国民蜜腿的称号，不过之前她在电视作品中出现时，身形却显得相当消瘦，也令粉丝们相当担心她的健康状况。

不过最近适逢中秋节，Uie也透过SNS公开自己的近况并向大家问候，还不忘呼吁大家必定要戴好口罩防疫，照片中的她戴著黑色口罩，穿上灰色长袖上衣并扎起了发尾，打扮相当休闲自在。而目前Uie正在拍摄IHQ所制作的节目《Spicy Girls》，也在最近拍摄画报后大方公开自己已经增重8公斤，引发网友们讨论。

昨日Uie透过自己的SNS公开了几组相当唯美的照片，作为自己的身体档案介绍，也留言说「最爱自己现在的样子。自己花钱拍的身体介绍照片。」照片中的Uie只穿上简单的内衣加上西装外套，从侧面拍摄起来腹部的腹肌线条相当显著，健美的样子加上酷酷的男装打扮相当适合Uie。

另一组白色泳装的照片更让粉丝暴动，纤细的腰部曲线加上结实有肉的大腿，令人想起了刚出道以女团活动时期的Uie，国民蜜腿又再度回来了。她也向大家说明是自己花钱拍摄这些照片，不过也有副作用的，因为最近她增胖了8公斤。原来是因为她之前为了拍摄这组照片，留下自己身体最美的样子，还努力吃著鸡胸肉与杏仁减肥，一拍完照片自己就回胖了8公斤。

不过因为之前太过瘦弱，增加8公斤可能也不太过分，看到Uie变得健美，蜜大腿也回来了，令喜欢她的粉丝们也相当开心。接下来她将与Rain合作演出电视剧《Ghost Doctor》，令人期待她的新作品。

封面照片：IG@ kim_uieing49

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 本來就是這種身材最好看，是南韓都把女愛豆塑造成骷髏貌，真心覺得Uie、華莎這種身材才是健康好看的
    7小时前
  • 本来她胖点就比较好看，之前看她瘦了很多不好看，现在她增胖不错啊～我觉得一定好看
    13小时前
  • 之前真的太瘦了 這樣好看多了
    8小时前
  • Uie快拍新劇吧！加油!
    1小时前
  • 她沒有蜜大腿啊，元組是華莎吧
    2小时前
→更多留言...(6)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 别人减重她增胖！Uie增重8公斤：「就是喜欢现在的自己！」元祖蜜大腿重现
© 2021 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手