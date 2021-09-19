《魷魚遊戲》開播：孔劉客串登場帥氣迷人，戴著黑面具神秘人居然是這位超級大咖演的！

（雷）大家看完《魷魚遊戲》覺得如何呢？PS：孔劉真的是太帥了。

Netflix 新劇《魷魚遊戲》9月17日正式上線，一次性9集全上，相信讓大家能夠一次追完，是一件相當過癮的事情，小編身旁很多親友都是熬夜看完的。

《魷魚遊戲》（Squid Game）講述參與了一個神秘生存節目的456名參賽者，為了拿下最終優勝，獲得高達456億韓元的獎金，而拼了命的挑戰極限遊戲的故事。



這部同時也是由電影《熔爐》的黃東赫導演來編劇、執導，孔劉則義氣客串，第一集就登場，穿著西裝筆挺、帥氣油頭，看起來斯文且彬彬有禮。



與李政宰在地鐵大玩打畫片、打巴掌的戲碼，存在感十足。



除了孔劉客串之外，前期一直帶著黑面具，主導遊戲進行的人，也是超級大咖演的。



（不想被雷，記得離開文章喔～）



原來黑面具底下的人，是由李炳憲所飾演，他除了幫助遊戲進行之外，同時也是臥底警察黃俊昊（魏河俊 飾）的失蹤哥哥－黃仁昊，多重身份讓角色充滿故事性。



剛好小編前幾天陪媽媽看《陽光先生》，聽到黑面具人講英文台詞的時候，瞬間就聯想在了一起，他唸英文台詞時，辨識度相當高啊！

不曉得大家看完《魷魚遊戲》後，有什麼觀後感呢？歡迎大家留言分享。



*圖：《魷魚遊戲》@Netflix

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