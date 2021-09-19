《鱿鱼游戏》开播：孔刘客串登场帅气迷人，戴著黑面具神秘人居然是这位超级大咖演的！

（雷）大家看完《鱿鱼游戏》觉得如何呢？PS：孔刘真的是太帅了。

Netflix 新剧《鱿鱼游戏》9月17日正式上线，一次性9集全上，相信让大家能够一次追完，是一件相当过瘾的事情，小编身旁很多亲友都是熬夜看完的。

《鱿鱼游戏》（Squid Game）讲述参与了一个神秘生存节目的456名参赛者，为了拿下最终优胜，获得高达456亿韩元的奖金，而拼了命的挑战极限游戏的故事。



这部同时也是由电影《熔炉》的黄东赫导演来编剧、执导，孔刘则义气客串，第一集就登场，穿著西装笔挺、帅气油头，看起来斯文且彬彬有礼。



与李政宰在地铁大玩打画片、打巴掌的戏码，存在感十足。



除了孔刘客串之外，前期一直带著黑面具，主导游戏进行的人，也是超级大咖演的。



（不想被雷，记得离开文章喔～）



原来黑面具底下的人，是由李炳宪所饰演，他除了帮助游戏进行之外，同时也是卧底警察黄俊昊（魏河俊 饰）的失踪哥哥－黄仁昊，多重身份让角色充满故事性。



刚好小编前几天陪妈妈看《阳光先生》，听到黑面具人讲英文台词的时候，瞬间就联想在了一起，他念英文台词时，辨识度相当高啊！

不晓得大家看完《鱿鱼游戏》后，有什么观后感呢？欢迎大家留言分享。



*图：《鱿鱼游戏》@Netflix

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