《鱿鱼游戏》开播：孔刘客串登场帅气迷人，戴著黑面具神秘人居然是这位超级大咖演的！

《鱿鱼游戏》开播：孔刘客串登场帅气迷人，戴著黑面具神秘人居然是这位超级大咖演的！

韩剧   2021年9月19日   星期日13:00   MiJimin   29

（雷）大家看完《鱿鱼游戏》觉得如何呢？PS：孔刘真的是太帅了。

Netflix 新剧《鱿鱼游戏》9月17日正式上线，一次性9集全上，相信让大家能够一次追完，是一件相当过瘾的事情，小编身旁很多亲友都是熬夜看完的。

《鱿鱼游戏》（Squid Game）讲述参与了一个神秘生存节目的456名参赛者，为了拿下最终优胜，获得高达456亿韩元的奖金，而拼了命的挑战极限游戏的故事。

这部同时也是由电影《熔炉》的黄东赫导演来编剧、执导，孔刘则义气客串，第一集就登场，穿著西装笔挺、帅气油头，看起来斯文且彬彬有礼。

与李政宰在地铁大玩打画片、打巴掌的戏码，存在感十足。

除了孔刘客串之外，前期一直带著黑面具，主导游戏进行的人，也是超级大咖演的。

（不想被雷，记得离开文章喔～）

原来黑面具底下的人，是由李炳宪所饰演，他除了帮助游戏进行之外，同时也是卧底警察黄俊昊（魏河俊　饰）的失踪哥哥－黄仁昊，多重身份让角色充满故事性。

刚好小编前几天陪妈妈看《阳光先生》，听到黑面具人讲英文台词的时候，瞬间就联想在了一起，他念英文台词时，辨识度相当高啊！

不晓得大家看完《鱿鱼游戏》后，有什么观后感呢？欢迎大家留言分享。

*图：《鱿鱼游戏》@Netflix

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 孔劉的客串是驚喜，李秉憲的選角又是一絕。
    2小时前
  • 2天看完,太好看了,應該會有第二季
    33分前
  • 孔劉oppa,我想打電話給你！但不玩遊戲哦！
    2小时前
  • 演員陣容強👍故事節奏緊湊👍不過不停立flag容易猜到哪些角色會死🤣🤣
    1小时前
  • Ray Ray Yang恐怖片嗎？我在Netflix 有看到，感覺很creepy
    1小时前
→更多留言...(24)
在Facebook上的留言
主页 » 韩剧 » 《鱿鱼游戏》开播：孔刘客串登场帅气迷人，戴著黑面具神秘人居然是这位超级大咖演的！
© 2021 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手