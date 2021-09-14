[有雷]《海岸村恰恰恰》收視率直跳雙位數！「人生不是代入公式，沒有標準答案」洪班長能搞定女人心海底針嗎（EP5－6）

[有雷]輕鬆療癒愛情喜劇《海岸村恰恰恰》收視率達到自身最高紀錄，也正式進入兩位數了，在這個充滿暖暖人情味（又八卦）的海岸村，每日上演著令人感動又逗趣的小故事，在每一集的最後也都送上洪班長對尹慧珍滿滿的愛意，讓觀眾們看了總能夠心情大好，露出會心一笑。

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《海岸村恰恰恰》尹慧珍（申敏兒飾）為了感謝洪班長（金宣虎飾）一起喝了酒，不過因為尹慧珍喝到斷片，而自己忘了當晚曾自動送上一吻，對於洪班長未主動提起，感覺很尷尬，於是只好刻意與洪班長保持距離，再加上村民們總愛在茶餘飯後提起兩人，讓尹慧珍感到很不自在。並且尹慧珍還有種來自首爾的傲嬌，覺得無固定職業的洪班長可能配不上她，殊不知洪班長也是首爾大學畢業的高材生，而且什麼都難不倒。（連刷牙舞都沒問題！）



為了確認洪班長真的是首爾大學理工科，尹慧珍竟然還出題目考他，洪班長輕鬆笑著快速寫出正解，自己反而回答不出來，她也好奇為何洪班長不好好找份工作，卻在這邊到處打工，不過洪班長告訴她「人生不是代入公式，也沒有標準答案。」還以為無預警地一起衝向雨中，會成為兩人戀情的浪漫開端，沒想到慧珍想起酒醉的一吻，還是藉口先離開，留下洪班長一人在海邊。



洪班長對待慧珍總是用心，但當他被慧珍問到「你是喜歡我嗎？」這樣的直球對決，洪班長還是模糊其詞否認了。發現慧珍的態度相當反覆不定，他仍然刻意到診所看診希望化解兩人的尷尬，不過女人心海底針，雖然一起浪漫淋著雨，也一起上台組隊參加歌謠祭，不過尹慧珍還是尚未打開心門，洪班長看來還有一段路要走，除了之前出現過的冰桶手降溫、擔心淋雨感冒、表演完畢的摸頭殺，還要發生哪些事情才能讓尹慧珍確認自己的心意呢？



尹慧珍就像寶拉寄養的刺蝟，外在表現充滿防備，但其實內心非常溫暖，雖然也曾以外在條件想要評論洪班長，也時常對洪班長說出滿傷人的話，但是當看見煙火的時候卻還是露出了迷人微笑，讓身邊的洪班長的語塞了……洪班長的空白期的確也是海岸村民感到相當神秘的，沒人知道他消失去了哪裡，他在家中想念媽媽時，畫面中卻遮蔽了父親的樣貌。洪班長常做的噩夢到底是什麼呢？



下一集看起來男二即將加入海岸村的行列，對於洪班長是否造成威脅？又或者可能加速兩人的戀情！心情不好的時候推薦看《海岸村恰恰恰》非常紓壓又療癒喔！



照片：tvN

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