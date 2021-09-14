[有雷]《海岸村恰恰恰》收视率直跳双位数！「人生不是代入公式，没有标准答案」洪班长能搞定女人心海底针吗（EP5－6）

[有雷]轻松疗愈爱情喜剧《海岸村恰恰恰》收视率达到自身最高纪录，也正式进入两位数了，在这个充满暖暖人情味（又八卦）的海岸村，每日上演著令人感动又逗趣的小故事，在每一集的最后也都送上洪班长对尹慧珍满满的爱意，让观众们看了总能够心情大好，露出会心一笑。

以下为防雷线



《海岸村恰恰恰》尹慧珍（申敏儿饰）为了感谢洪班长（金宣虎饰）一起喝了酒，不过因为尹慧珍喝到断片，而自己忘了当晚曾自动送上一吻，对於洪班长未主动提起，感觉很尴尬，於是只好刻意与洪班长保持距离，再加上村民们总爱在茶余饭后提起两人，让尹慧珍感到很不自在。并且尹慧珍还有种来自首尔的傲娇，觉得无固定职业的洪班长可能配不上她，殊不知洪班长也是首尔大学毕业的高材生，而且什么都难不倒。（连刷牙舞都没问题！）



为了确认洪班长真的是首尔大学理工科，尹慧珍竟然还出题目考他，洪班长轻松笑著快速写出正解，自己反而回答不出来，她也好奇为何洪班长不好好找份工作，却在这边到处打工，不过洪班长告诉她「人生不是代入公式，也没有标准答案。」还以为无预警地一起冲向雨中，会成为两人恋情的浪漫开端，没想到慧珍想起酒醉的一吻，还是藉口先离开，留下洪班长一人在海边。



洪班长对待慧珍总是用心，但当他被慧珍问到「你是喜欢我吗？」这样的直球对决，洪班长还是模糊其词否认了。发现慧珍的态度相当反覆不定，他仍然刻意到诊所看诊希望化解两人的尴尬，不过女人心海底针，虽然一起浪漫淋著雨，也一起上台组队参加歌谣祭，不过尹慧珍还是尚未打开心门，洪班长看来还有一段路要走，除了之前出现过的冰桶手降温、担心淋雨感冒、表演完毕的摸头杀，还要发生哪些事情才能让尹慧珍确认自己的心意呢？



尹慧珍就像宝拉寄养的刺猬，外在表现充满防备，但其实内心非常温暖，虽然也曾以外在条件想要评论洪班长，也时常对洪班长说出满伤人的话，但是当看见烟火的时候却还是露出了迷人微笑，让身边的洪班长的语塞了……洪班长的空白期的确也是海岸村民感到相当神秘的，没人知道他消失去了哪里，他在家中想念妈妈时，画面中却遮蔽了父亲的样貌。洪班长常做的噩梦到底是什么呢？



下一集看起来男二即将加入海岸村的行列，对於洪班长是否造成威胁？又或者可能加速两人的恋情！心情不好的时候推荐看《海岸村恰恰恰》非常纾压又疗愈喔！



照片：tvN

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