崔智友將以驚悚題材回歸！主演《鬼病院：靈異直播》鄭凡植導演新作《雞皮疙瘩》

《鬼病院：靈異直播》當初真的嚇死人了，還沒看過的朋友Google要小心XD

今（10）日‎韓媒《XPORTSNEWS》報導，崔智友時隔4年將以《雞皮疙瘩》回歸影劇圈。



崔智友（崔智宇）2017年主演電視劇《世上最美麗的離別》，隔年2018宣布結婚，去年誕下一女。這期間，她都未再接演新劇，僅2019年受孫浩俊邀約擔任實境節目《Coffee Friends》固定班底，2020年也挺著孕肚在人氣電視劇《愛的迫降》中驚喜現身。

▼《世上最美麗的離別》、《Coffee Friends》

（圖：tvN）

▼崔智友客串《愛的迫降》片段



《雞皮疙瘩》是韓國線上平台kakao TV預計在下半年推出的作品，是該平台第一部驚悚題材劇集，可能會和過往作品如《不瘋不狂不愛你》或《優秀女巫賈斗心》一樣，採1集30分鐘共8集模式。

《雞皮疙瘩》導演為鼎鼎大名的《鬼病院：靈異直播》（瘋人院逐個捉／昆池岩）導演鄭凡植，他自編自導將驚悚題材納入政治隱喻，不僅嚇人指數高，更因為和大眾產生共鳴而在韓創下211.7億高票房（約5億台幣，1.4億港幣），成為韓國影史上本土恐怖片亞軍，僅次《鬼魅》（姐魅情深／薔花，紅蓮）。

▼《鬼病院：靈異直播》

（圖：車庫娛樂）

鄭凡植近年則擔任歷史大片《天文：問天》編劇，該片為去年電影佳作之一。過往都專驚悚怖題材的他，將以《雞皮疙瘩》回歸，與崔智友時隔多年回歸主演一樣，相當令人矚目。

▼《天文：問天》

（圖：樂天娛樂）

（封圖：TVDaily、車庫娛樂《鬼病院：靈異直播》海報）

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