崔智友将以惊悚题材回归！主演《鬼病院：灵异直播》郑凡植导演新作《鸡皮疙瘩》

《鬼病院：灵异直播》当初真的吓死人了，还没看过的朋友Google要小心XD

今（10）日‎韩媒《XPORTSNEWS》报导，崔智友时隔4年将以《鸡皮疙瘩》回归影剧圈。



崔智友（崔智宇）2017年主演电视剧《世上最美丽的离别》，隔年2018宣布结婚，去年诞下一女。这期间，她都未再接演新剧，仅2019年受孙浩俊邀约担任实境节目《Coffee Friends》固定班底，2020年也挺著孕肚在人气电视剧《爱的迫降》中惊喜现身。

▼《世上最美丽的离别》、《Coffee Friends》

（图：tvN）

▼崔智友客串《爱的迫降》片段



《鸡皮疙瘩》是韩国线上平台kakao TV预计在下半年推出的作品，是该平台第一部惊悚题材剧集，可能会和过往作品如《不疯不狂不爱你》或《优秀女巫贾斗心》一样，采1集30分钟共8集模式。

《鸡皮疙瘩》导演为鼎鼎大名的《鬼病院：灵异直播》（疯人院逐个捉／昆池岩）导演郑凡植，他自编自导将惊悚题材纳入政治隐喻，不仅吓人指数高，更因为和大众产生共鸣而在韩创下211.7亿高票房（约5亿台币，1.4亿港币），成为韩国影史上本土恐怖片亚军，仅次《鬼魅》（姐魅情深／蔷花，红莲）。

▼《鬼病院：灵异直播》

（图：车库娱乐）

郑凡植近年则担任历史大片《天文：问天》编剧，该片为去年电影佳作之一。过往都专惊悚怖题材的他，将以《鸡皮疙瘩》回归，与崔智友时隔多年回归主演一样，相当令人瞩目。

▼《天文：问天》

（图：乐天娱乐）

（封图：TVDaily、车库娱乐《鬼病院：灵异直播》海报）

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