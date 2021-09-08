確定了！李棟旭接拍tvN新劇《Bad and Crazy》，飾演多重人格警監&《驅魔麵館》原班編導打造

李棟旭首次挑戰多重人格演技，而且是與《驅魔麵館》導演編劇原班人馬合作，讓人不期待都難啊！

李棟旭所屬社昨日宣佈李棟旭將出演tvN最新金土劇《Bad and Crazy》，「希望大家對即將帶來酣暢動作戲和精彩故事的他給予關心和期待」。

《Bad and Crazy》是一部「人性恢復英雄劇」，講的是很有能力但卻是「壞傢伙」的秀烈遇到很有正義感但是「瘋狂」的K之後經歷的故事，由通過OCN《驅魔麵館》打造「最溫暖、最像鄰居的英雄」的劉先東導演和金新春編劇再次合作，計畫12月初開播。

李棟旭飾演「柳秀烈」，是為了成功和出人頭地而生活的地方警察廳監察系的警監，因為頭腦聰明又善於察言觀色，晉陞之路暢通無阻，但某一天突然遇到了「K」出現在他眼前，他的人生從此發生劇烈變化。



（圖：《九尾狐傳》劇照）

魏河俊飾演「K」，是秀烈的「善良但瘋狂」人格，某一天突然在秀烈的身體中覺醒。 魏河俊在《經常請吃飯的漂亮姐姐》里飾演孫藝珍的弟弟尹勝浩而為人熟知，《羅曼史是別冊附錄》里飾演男二號、積極主動的年下男池敘俊。



韓智恩飾演秀烈的前女友熙謙，現任廣域搜查隊麻藥班的警衛，是一個外貌漂亮的富家女，學習成績也非常優秀，與秀烈不斷的糾纏在一起。 韓智恩此前從4200人的角逐中勝出、參演了金秀賢的電影《REAL》，去年在MBC電視劇《上司實習生》中飾演第一女主角李泰莉，並在KakaoTV網劇《都市男女的愛情法》裡飾演體育老師吳善英。



（圖：《上司實習生》劇照）

（封圖：KINGKONG by Starships，MS Team ENT，SECRET ENT）

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