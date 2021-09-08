确定了！李栋旭接拍tvN新剧《Bad and Crazy》，饰演多重人格警监&《驱魔面馆》原班编导打造

李栋旭首次挑战多重人格演技，而且是与《驱魔面馆》导演编剧原班人马合作，让人不期待都难啊！

李栋旭所属社昨日宣布李栋旭将出演tvN最新金土剧《Bad and Crazy》，「希望大家对即将带来酣畅动作戏和精彩故事的他给予关心和期待」。

《Bad and Crazy》是一部「人性恢复英雄剧」，讲的是很有能力但却是「坏家伙」的秀烈遇到很有正义感但是「疯狂」的K之后经历的故事，由通过OCN《驱魔面馆》打造「最温暖、最像邻居的英雄」的刘先东导演和金新春编剧再次合作，计画12月初开播。

李栋旭饰演「柳秀烈」，是为了成功和出人头地而生活的地方警察厅监察系的警监，因为头脑聪明又善於察言观色，晋升之路畅通无阻，但某一天突然遇到了「K」出现在他眼前，他的人生从此发生剧烈变化。



（图：《九尾狐传》剧照）

魏河俊饰演「K」，是秀烈的「善良但疯狂」人格，某一天突然在秀烈的身体中觉醒。 魏河俊在《经常请吃饭的漂亮姐姐》里饰演孙艺珍的弟弟尹胜浩而为人熟知，《罗曼史是别册附录》里饰演男二号、积极主动的年下男池叙俊。



韩智恩饰演秀烈的前女友熙谦，现任广域搜查队麻药班的警卫，是一个外貌漂亮的富家女，学习成绩也非常优秀，与秀烈不断的纠缠在一起。 韩智恩此前从4200人的角逐中胜出、参演了金秀贤的电影《REAL》，去年在MBC电视剧《上司实习生》中饰演第一女主角李泰莉，并在KakaoTV网剧《都市男女的爱情法》里饰演体育老师吴善英。



（图：《上司实习生》剧照）

（封图：KINGKONG by Starships，MS Team ENT，SECRET ENT）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻