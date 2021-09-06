熟人回來了就大整特整！《玩什麼好呢》哈哈&鄭埻夏被推上主播台差點要落淚

金泰浩PD超狠XDD 看這兩人播報真的要笑瘋!!!

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）EP.104繼續「10分鐘內」企劃，把劉在錫、Lovelyz美珠推上主播台，緊接著就是哈哈與鄭埻夏跟著遭殃。

（前情提要：劉在錫超敬業！《玩什麼好呢》臨時播報新聞超成功，途中驚見Lovelyz美珠）

劉在錫與美珠播報的時候都還算正常，製作組在哈哈播報時就給大難題，不僅故意安排新聞畫面切換失誤，還讓他念超長的數字，讓他一時口吃念不出正確數字。還有，在《Running Man》算是笨腦袋的他，再怎麼詢問「kWh」單位怎麼念都沒人回應，製作組更故意在他外套口袋裡放手機讓手機響起……TT



和劉在錫很像的是，哈哈在播報的途中見到同樣出錯的氣象主播（申奉仙，同樣被臨時拉上台的XD），也忍不住笑開，哈哈下台後就對申奉仙說：「雖然很抱歉，但你完蛋了我特別開心。」不過這並未緩解哈哈的緊張，哈哈看完氣象報導又換回哭喪臉，不斷在台上向觀眾道歉。



金泰浩下一個整的對象就是鄭埻夏，鄭埻夏更慘……雖然有其他主播搭配，但那位鄭多喜主播可是板著一張撲克臉。不管什麼難題，最荒唐且搞笑的就是故意抹黑他的臉XD 因為製作組了解鄭埻夏習慣一直擦汗，刻意給他一條沾滿黑色髮粉的手帕。鄭埻夏灰頭土臉的模樣笑翻其他人了！



播報尾聲，鄭多喜讓鄭埻夏唱自己的新歌，鄭埻夏就以灰灰的臉，唱跳著〈I SAY WOO!〉作結，身旁鄭多喜毫無靈魂的拍手也引發笑聲。



▼節目片段





無論是《無限挑戰》或是《玩什麼好呢？》忠實觀眾，都別錯過這一集了（香港可於黃煲劇平台收看，台灣則可於friDay影音收看），絕對笑翻～噴飯注意！

（圖：《玩甚麼好呢》@黃VIU 截圖）

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